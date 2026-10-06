Оборонний союз трьох країн в дії: Туреччина і Пакистан відправлять військових у Саудівську Аравію для боротьби з хуситами

Туреччина та Пакистан направлять військові сили до Саудівської Аравії після ракетних і безпілотних атак хуситів із Ємену. Рішення ухвалили в понеділок у Ер-Ріяді на терміновій зустрічі представників трьох країн, які в серпні створили спільний оборонний союз.

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У спільній заяві за підсумками зустрічі зазначено, що держави мають невідкладно розпочати практичне виконання спільних оборонних зобов’язань. Про це пише Berliner Zeitung.

Необхідні заходи мають забезпечити підготовку погоджених сил і військових спроможностей та їхнє швидке переміщення до Саудівської Аравії.

Колективне стримування

Стратегічний політичний та оборонний комітет так званого Мекканського оборонного союзу вирішив активувати механізми спільної оборони. Водночас три країни поки не повідомили, скільки саме турецьких і пакистанських військових прибуде до королівства.

Також невідомо, які саме підрозділи братимуть участь, якими будуть їхні конкретні завдання та коли відбудеться передислокація. Саудівський міністр оборони Халід бін Салман після зустрічі заявив про активацію "колективного стримування" у відповідь на атаки проти Саудівської Аравії та святих місць.

За його словами, три держави спільно виступають за їхній захист.

На зустрічі в Ер-Ріяді були присутні високопоставлені представники урядів і військового керівництва. Туреччину представляли міністр закордонних справ Хакан Фідан, міністр оборони Яшар Гюлер і начальник Генерального штабу Сельчук Байрактароглу.

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Від Пакистану, зокрема, були присутні глава МЗС Ішак Дар, міністр оборони Хаваджа Асіф і командувач армії Асім Мунір.

Перші військові кроки

Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія уклали Мекканську угоду про спільну оборону 7 серпня. Документ передбачає, що збройний напад на одну з держав-членів розглядатиметься як напад на всі три країни.

Водночас під час підписання угоди конкретні військові зобов’язання кожної зі сторін публічно не розкривали. Тепер домовленості отримали перший практичний вимір – три держави погодилися забезпечити сили та військові можливості для швидкого переміщення до Саудівської Аравії.

Головні історії дня

У спільній заяві окремо засудили спроби атакувати Мекку і Медину, а також удари по саудівських містах, цивільних та економічних об’єктах. Хусити, зі свого боку, заперечують, що навмисно атакували ісламські святині.

Наприкінці вересня Саудівська Аравія заявила про перехоплення безпілотника хуситів на південь від Мекки. Невдовзі після цього в Медіні було уражено електророзподільчу станцію, яка також забезпечує електроенергією Мечеть Пророка.

За даними коаліції на чолі із Саудівською Аравією, аналіз уламків безпілотника підтвердив відповідальність хуситів. Один трансформатор вийшов з ладу, але загалом електропостачання збереглося. Хусити ці звинувачення відкинули.

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Сили Пакистану

У Пакистану вже є значна військова присутність у Саудівській Аравії. У травні Reuters із посиланням на кількох пакистанських урядовців і представників силових структур повідомляв, що Ісламабад розмістив у королівстві близько 8 тисяч військових.

Також йшлося про ескадрилью приблизно з 16 бойових літаків, безпілотники та систему протиповітряної оборони. Ці сили, за даними Reuters, були готові до бойового застосування і мали допомагати Саудівській Аравії в разі нових атак.

Нова заява трьох країн не уточнює, чи передбачає погоджена швидка передислокація додаткове перекидання пакистанських військових, чи частково йдеться про підрозділи, які вже перебувають у королівстві. Щодо Туреччини також поки немає даних про кількість військових або конкретні види озброєння.

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Паралельно загострюється ситуація в Ємені. Сили міжнародно визнаного уряду країни, які підтримує Саудівська Аравія, розпочали масштабний наступ проти хуситів і заявили про повернення територій поблизу стратегічно важливої протоки Баб-ель-Мандеб.

За даними Reuters, урядові сили за підтримки інтенсивних саудівських авіаударів у понеділок просунулися в напрямку портового міста Моха. Протока з’єднує Червоне море з Аденською затокою та є одним із важливих маршрутів міжнародних перевезень нафти й товарів.

На цьому тлі хусити заявили про удари балістичними ракетами та безпілотниками по об’єкту державної нафтової компанії Saudi Aramco в Ер-Ріяді. Очевидці повідомляли Reuters про вогонь і дим поблизу об’єкта. Саудівська Аравія та Aramco спочатку не підтверджували, що саме спричинило займання.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як Саудівська Аравія планує наступ на хуситів, щоб деблокувати Червоне море.