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Облаштували спеціальну кімнату для відпочинку: медіа вказали на підозрілий стан Сі Цзіньпіна на саміті з Трампом

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read3 хв
icon 735
Облаштували спеціальну кімнату для відпочинку: медіа вказали на підозрілий стан Сі Цзіньпіна на саміті з Трампом
Сі Цзіньпін

Під час дводенного візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом китайська сторона висунула нетипові вимоги. Особливі побажання Пекіна підкреслили фізичні обмеження 73-річного лідера Китаю.

Головною умовою Пекіна стало надання Сі Цзіньпіну окремої кімнати в Західному крилі Білого дому для відпочинку між заходами. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Безпрецедентна "кімната очікування" та скасування обіду

Доступ до кімнати відпочинку було дозволено виключно його дружині Пен Ліюань. Двері закрили навіть для керівника апарату китайського лідера Цай Цзі. Колишній високопоставлений директор з питань Китаю в Раді національної безпеки США Денніс Вайлдер назвав таку вимогу безпрецедентною.

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Крім того, приблизно за місяць до поїздки Пекін відмовився від запланованого на 24 вересня робочого обіду лідерів, попросивши виділити більше часу на відпочинок китайського голови. У результаті в графіку утворилася п’ятигодинна перерва, а саміт двох найбільших економік світу скоротився до мінімуму.

Скорочена програма та обережні кроки

Напружений графік візиту було помітно скорочено. Увечері в день прильоту для Сі Цзіньпіна не планували жодних заходів.

Облаштували спеціальну кімнату для відпочинку: медіа вказали на підозрілий стан Сі Цзіньпіна на саміті з Трампом

Голова Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп

Візит до Національного архіву 25 вересня тривав усього близько 10 хвилин замість запланованого американцями часу. Сама двостороння зустріч у Білому домі 24 вересня розпочалася близько полудня і завершилася вже на початку другої половини дня.

Очевидці та неотредаговані кадри зафіксували, що китайський лідер пересувався вкрай обережно: спускаючись по трапу літака, він тримався за поручні та спирався на руку дружини. Журналісти також нагадали, що на початку вересня на саміті БРІКС в Індії Сі Цзіньпін пропустив урочисту вечерю через погане самопочуття.

Облаштували спеціальну кімнату для відпочинку: медіа вказали на підозрілий стан Сі Цзіньпіна на саміті з Трампом

Сі Цзіньпін у США

Фактор світової політики

Хоча експерти й аналітики не бачать у Сі Цзіньпіна ознак зниження когнітивних функцій, його фізичне ослаблення викликає побоювання. Здоров’я вищого керівництва КНР є найсуворішою державною таємницею, а сам Сі Цзіньпін зосередив у своїх руках безпрецедентну владу й не призначив наступника.

У Китаї відсутній чіткий механізм передачі повноважень щодо трьох ключових посад, які він обіймає (генсек КПК, президент і голова Центральної військової комісії), тому будь-які сигнали про його нездужання посилюють ризики внутрішньої боротьби за владу в Пекіні.

Облаштували спеціальну кімнату для відпочинку: медіа вказали на підозрілий стан Сі Цзіньпіна на саміті з Трампом

Сі Цзіньпін

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном пропонував йому придбати американську зброю.Водночас глава Білого дому нагадав, що Вашингтон продає американське озброєння й іншим країнам.

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