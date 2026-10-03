NYT: Трамп направив $20 млн податків на рекламу свого президентства

Президент США Дональд Трамп особисто доручив знайти $20 млн із державних коштів для телевізійної реклами, яка позитивно висвітлює його президентство. Рекламна кампанія фінансується коштами Міністерства внутрішньої безпеки США та вже виходить на великих телеканалах.

Відео дня

Використання грошей платників податків викликало критику через можливе порушення федеральних обмежень на державну пропаганду. Про це пише The New York Times із посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

Як з'явилася реклама

За даними видання, Трамп доручив директору Управління з бюджету та управління Расселу Воуту знайти внутрішні кошти для запуску реклами. Юристи бюджетного управління та Білого дому заявили, що використання коштів Міністерства внутрішньої безпеки буде законним.

19 вересня Управління з бюджету та управління перенаправило $20 млн із фондів Митно-прикордонної служби до бюджетної категорії "Пам'ятні заходи на честь прийняття одного великого та прекрасного законопроекту". Наступного дня Митно-прикордонна служба уклала контракт на $20 млн із маркетинговою компанією LMD.

Рекламні ролики показували на Fox News, CNN, MS Now, під час футбольних матчів на Fox, а також у загальнонаціональних програмах CBS, ABC та NBC.

Що показують у роликах

Наразі в ефірі було щонайменше чотири ролики загальною вартістю близько $5,5 млн, а витрати, як очікується, зростатимуть.

В одному з відео використані зображення Трампа під пісню "Love Me" виконавця JMSN. Артист виступив проти використання композиції. Інший ролик фактично повторює передвиборче відео Трампа 2024 року. Ще один присвячений війні з Іраном і містить висловлювання Трампа та міністра оборони Піта Гегсета.

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Усі ролики мають незвичайне маркування: "Оплачено урядом США".

Чому виникла критика

Демократи та деякі республіканці поставили під сумнів використання державних коштів для реклами, яка позитивно представляє президента. Критики також звернули увагу на те, що Трамп має власний суперкомітет MAGA Inc., який до осені мав близько $400 млн.

Білий дім назвав ролики соціальною рекламою та заявив, що вони не закликають голосувати за Трампа чи будь-якого іншого кандидата. Сам президент заявив, що готовий заплатити гроші, якщо використання коштів визнають неправильним.

Головні історії дня

"Я не рекламую кандидата. Я не рекламую себе, бо я не балотуюсь на виборну посаду. Я рекламую країну", – сказав Трамп.

Водночас критики наголошують, що частина матеріалів походить із його виборчої кампанії 2024 року, що ставить під сумнів пояснення Білого дому про суто соціальний характер реклами.

Трамп раніше обговорював рекламу

За даними NYT, 7 серпня Трамп на зустрічі зі своїми політичними радниками переглядав відео зі своєю участю. Він попросив показати групі зображення, які йому подобаються: Трампа перед великими натовпами, біля Marine One та на тлі винищувачів.

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Пізніше пов'язана з Трампом організація Securing American Greatness випустила рекламу з цитатою президента UFC Дани Вайта, витративши на неї близько $60 тисяч.

Паралельно MAGA Inc. витратила понад $20 млн на кампанію до Сенату Техасу, а дві пов'язані з нею групи витратили або зарезервували понад $163 млн на політичну рекламу по всій країні.

Представники адміністрації заявляють, що державні кошти можуть використовуватися для соціальної реклами та наводять приклади таких кампаній у попередніх адміністраціях. Водночас Управління з підзвітності уряду раніше виявляло ймовірні або підтверджені порушення правил проти пропаганди, хоча наведені ним справи стосувалися реклами політики, а не безпосередньо президентів.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед операцією із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро радився зі штучним інтелектом. За даними Time, у грудні 2025 року він під час таємної зустрічі з Ілоном Маском годинами ставив запитання чат-боту Grok про своє президентство та можливі наслідки захоплення Мадуро.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп допустив посилення американських бомбардувань Ірану після проміжних виборів. Він не уточнив, про які саме можливі військові дії йдеться. Також під час спілкування з медіа він заявив про свій "найвищий рівень IQ".