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Nvidia розслідує зв'язки свого гендиректора з ймовірною китайською шпигункою: подробиці скандалу

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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Nvidia розслідує зв'язки свого гендиректора з ймовірною китайською шпигункою: подробиці скандалу
Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia Corp. Джерело: Getty

Американська компанія Nvidia розпочала внутрішнє розслідування щодо зв'язків свого співзасновника та генерального директора Дженсена Хуанга з бізнесвумен Еліс Хуанг, яку розвідувальні служби США підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. На тлі цих звинувачень керівник компанії зізнався співробітникам у подружній зраді та повідомив, що рада директорів ініціювала незалежну перевірку обставин цієї справи.

Про це повідомляє CNBC. За інформацією видання, американські спецслужби висловили занепокоєння, що жінка, пов'язана з хмарною компанією Megaspeed, яка є клієнтом Nvidia, могла передавати інформацію Пекіну. Водночас рада директорів Nvidia заявила, що наразі не має підстав вважати, що були скомпрометовані секрети компанії або національна безпека США.

Що відомо про зв'язки гендиректора Nvidia з бізнесвумен

У неділю, 8 листопада, Дженсен Хуанг надіслав співробітникам Nvidia електронного листа, у якому визнав, що мав роман із Еліс Хуанг. Він також перепросив перед дружиною та дітьми за свої дії.

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"Я зрадив дружині. Мої дії завдали болю їй та нашим дітям. Немає жодного виправдання тому, що я зробив. Я глибоко шкодую про це", – написав керівник компанії.

Представник Nvidia заявив, що Хуанг має намір і надалі безперервно виконувати обов'язки генерального директора. Своєю чергою рада директорів повідомила про початок розслідування звинувачень щодо того, що керівник компанії міг стати об'єктом операції іноземної розвідки.

"Хоча рада не має підстав вважати, що було скомпрометовано національну безпеку або секрети NVIDIA, під час розслідування буде вивчено всю доступну інформацію", – йдеться в заяві компанії.

Які зв'язки має Megaspeed із Китаєм

Скандал розгортається на тлі загострення технологічного протистояння між США та Китаєм, у якому Nvidia опинилася в центрі суперечки щодо експорту передових чипів штучного інтелекту. Вашингтон обмежує постачання до КНР найсучасніших розробок компанії, хоча дозволяє експорт окремих старіших і менш потужних моделей.

Еліс Хуанг пов'язана з компанією Megaspeed, яку звинувачували в допомозі китайським компаніям, що перебувають під експортними обмеженнями, отримувати чипи Nvidia. Представники американської компанії раніше повідомляли, що діяльність Megaspeed уже перевіряли через можливе обходження експортного контролю.

Сам Дженсен Хуанг виступав за розширення експорту американських чипів для штучного інтелекту до Китаю. Він аргументував це тим, що Сполученим Штатам вигідно, аби світ користувався американськими технологіями та розвивав їх на їхній основі. Також керівник Nvidia підтримував позицію президента США Дональда Трампа щодо розвитку штучного інтелекту та відповідної інфраструктури.

Конгрес США вимагає пояснень від керівника Nvidia

Окрему увагу до ситуації привернули американські законодавці. Троє голів комітетів Палати представників від Республіканської партії 5 листопада надіслали Дженсену Хуангу листа із проханням провести закритий брифінг із конгресменами 18 листопада.

У зверненні йдеться про необхідність обговорити питання, пов'язані з Китаєм та діяльністю Nvidia. Сам Хуанг у листі до співробітників також наголосив, що пишається тим, що є американцем.

Очікується, що 17 листопада Nvidia оприлюднить фінансові результати за третій квартал. Наприкінці місяця компанія також проведе велику конференцію у Вашингтоні.

Як писав OBOZ.UA, китайську бізнесвумен Еліс Хуанг підозрюють у передачі Пекіну конфіденційної інформації про передові чипи Nvidia. Її можливу причетність до шпигунства розслідують спецслужби США, Сінгапуру та Тайваню.

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