Норвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону

Норвезький депутат Петер Фрьоліх намагався незаконно переправити в Україну дрони з тепловізорами, однак митниця зупинила відправлення. Згодом політику вдалося домогтися зміни правил.

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Про це повідомило шведське видання Aftonbladet. Фрьоліх представляє Консервативну партію Норвегії Høyre та співпрацює з організацією Fritt Ukraina ("Вільна Україна").

Разом із цією організацією політик намагався відправити до України кілька дронів, оснащених тепловізійними камерами. Однак норвезька митниця зупинила відправлення, оскільки воно порушувало закон, ухвалений ще в 1950-х роках.

Після цього Фрьоліх звернувся безпосередньо до уряду й наголосив на терміновості ситуації, попередивши, що зволікання може коштувати життя українським військовим.

Попри перешкоди, організації Fritt Ukraina вдалося доправити дрони до України. Уже наступного дня вона отримала від норвезького уряду повідомлення про те, що розгляд цього питання прискорять.

Зрештою правила змінили, і тепер норвежці можуть надсилати в Україну цивільні безпілотники. Фрьоліх не шкодує про те, що порушив закон.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час візиту до Норвегії президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони країни Туре Сандвіком і керівництвом оборонної компанії Kongsberg, зокрема її генеральним директором Ейріком Лі. Сторони обговорили посилення української ППО та перспективи додаткової оборонної допомоги.

Окремо учасники зустрічей розглянули європейську антибалістичну програму FREYJA, у межах якої вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Також вони обговорили розвиток нових можливостей супутникового зв’язку для українських військових.