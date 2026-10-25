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Норвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону

Іван ЧерленськийІван Черленський
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Норвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону
Норвезький політик Петер Фрьоліх. Джерело: Lise Åserud/NTB/TT

Норвезький депутат Петер Фрьоліх намагався незаконно переправити в Україну дрони з тепловізорами, однак митниця зупинила відправлення. Згодом політику вдалося домогтися зміни правил.

Про це повідомило шведське видання Aftonbladet. Фрьоліх представляє Консервативну партію Норвегії Høyre та співпрацює з організацією Fritt Ukraina ("Вільна Україна").

Разом із цією організацією політик намагався відправити до України кілька дронів, оснащених тепловізійними камерами. Однак норвезька митниця зупинила відправлення, оскільки воно порушувало закон, ухвалений ще в 1950-х роках.

Після цього Фрьоліх звернувся безпосередньо до уряду й наголосив на терміновості ситуації, попередивши, що зволікання може коштувати життя українським військовим.

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Попри перешкоди, організації Fritt Ukraina вдалося доправити дрони до України. Уже наступного дня вона отримала від норвезького уряду повідомлення про те, що розгляд цього питання прискорять.

Зрештою правила змінили, і тепер норвежці можуть надсилати в Україну цивільні безпілотники. Фрьоліх не шкодує про те, що порушив закон.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час візиту до Норвегії президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони країни Туре Сандвіком і керівництвом оборонної компанії Kongsberg, зокрема її генеральним директором Ейріком Лі. Сторони обговорили посилення української ППО та перспективи додаткової оборонної допомоги.

Окремо учасники зустрічей розглянули європейську антибалістичну програму FREYJA, у межах якої вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Також вони обговорили розвиток нових можливостей супутникового зв’язку для українських військових.

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