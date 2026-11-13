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Німецький виробник дронів для України Quantum Systems зазнав кібератаки: що відомо

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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Німецький виробник дронів для України Quantum Systems зазнав кібератаки: що відомо
Державний прапор Німеччини. Ілюстративне фото. Джерело: Valentin Ivantsov/Pexels

Німецька оборонна компанія Quantum Systems, яка постачає безпілотні системи Україні, стала ціллю кібератаки наприкінці жовтня 2026 року. Через виявлення шкідливого програмного забезпечення на сервері оновлень Бундесвер тимчасово призупинив експлуатацію всіх дронів цього виробника.

Про інцидент повідомило видання Financial Times, посилаючись на представників німецького оборонного відомства та заяву Quantum Systems. Фахівці компанії виявили стороннє втручання в її цифрову інфраструктуру та одразу звернулися до відповідних державних служб. Спільними зусиллями їм вдалося локалізувати загрозу й усунути потенційні ризики.

Що відомо про кібератаку на Quantum Systems

Зловмисники змогли проникнути до корпоративної мережі мюнхенського виробника та розмістити шкідливу програму на сервері, призначеному для поширення оновлень. Саме через цей інцидент виникли побоювання щодо безпеки безпілотників, які використовують німецькі військові.

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Бундесвер вирішив тимчасово відсторонити від польотів увесь парк дронів Quantum Systems. Таке рішення ухвалили як запобіжний захід, поки фахівці перевіряли можливі наслідки втручання.

Згодом у компанії повідомили, що всі безпілотники знову готові до експлуатації. За запевненням виробника, загроз для військових операторів більше немає.

Розслідування обставин атаки триває за участю державних структур Німеччини. До нього, за інформацією німецьких медіа, залучені Військова контррозвідка Бундесверу (MAD), Федеральне відомство із захисту конституції та Федеральне відомство з інформаційної безпеки.

У Quantum Systems наголосили, що європейські оборонні підприємства вже тривалий час залишаються мішенями кібератак. Особливу увагу зловмисники приділяють виробникам, які підтримують Україну та забезпечують її оборонні потреби.

Як Quantum Systems співпрацює з Україною

Quantum Systems розробляє та виготовляє безпілотні системи для військового й цивільного використання. Її розвідувальні комплекси активно застосовують українські захисники під час протидії російській агресії.

Серед розробок компанії – безпілотник Reliant зі штучним інтелектом, який може виконувати розвідувальні завдання понад десять годин, а також програмна платформа Mosaic, призначена для управління безпілотними системами.

Виробник також розширює співпрацю з українським оборонно-промисловим комплексом. Зокрема, Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, призначених для протидії російським ударним безпілотникам типу "Герань".

Крім того, компанія уклала партнерство з українським розробником Frontline Robotics. Сторони домовилися про спільне виробництво ударних безпілотників на території Німеччини.

Нагадаємо, німецька компанія Quantum Systems оголосила про плани передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS. Їх планують використовувати, зокрема, для боротьби з російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".

Як писав OBOZ.UA, у Польщі внаслідок кібератаки хакери отримали доступ до бази даних компанії MyDr, яка надає послуги у сфері медичного супроводу. У результаті під загрозою опинилася персональна інформація майже 19 млн громадян, зокрема ідентифікаційні номери PESEL, дати народження, контактні дані та відомості про рецепти.

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хакериНімеччинаКібератакаБПЛАУкраїнаКіберзлочини
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