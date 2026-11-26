Дрон Apex Recordhunter від німецької оборонної компанії Quantum Systems розігнався до 727 кілометрів на годину. Це світовий рекорд швидкості серед літальних апаратів з акумуляторним живленням.

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На сайті ВПК-підприємства повідомляється, що знаковий політ відбувся на одній із військових баз Німеччини. Рекорд було перевірено на місці незалежними експертами, які оцінили дані GPS і звірили їх із бортовими журналами, що зберігаються в чорній скриньці літального апарату.

Зазначимо, що Apex Recordhunter є зенітним дроном, створеним для збиття ворожих повітряних цілей. Його розробив відділ N3XT, який спеціалізується на експериментальних технологіях і передових інженерних концепціях.

Компанія використовувала досвід повномасштабної війни РФ проти України.

"Рекорд – це не самоціль. Наша мета – розробити передові високошвидкісні системи, здатні протистояти новим загрозам. Російські реактивні безпілотники, такі як "Герань-4" і "Герань-5", потребують масштабованого рішення для перехоплень. За допомогою Apex Recordhunter ми розширюємо межі сучасних технологій, щоб створити можливості завтрашнього дня", – сказав Флоріан Зайбель, співзасновник і співгенеральний директор Quantum Systems.

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Він додав, що неймовірно пишається роботою інженерів, операторів і виробничих команд.

"Найбільшим викликом було інтегрувати акумулятори, двигуни, гвинти, контролери двигунів і системи керування польотом у компактний, легкий та аеродинамічно ефективний апарат. Знадобилося багато серйозних ітерацій проєктування, щоб об'єднати всі компоненти в систему, здатну досягти такої швидкості. Сьогодні ми знову довели високу швидкість і високі технології, виготовлені в Німеччині", – розхвалив розробку Зайбель.

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Світовий рекорд Apex Recordhunter є офіційним та внесеним до реєстру Drone World Records.

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Як писав OBOZ.UA:

– Нещодавно вперше у світі російський реактивний дрон-камікадзе типу "Герань" було збито за допомогою лазерної установки Blysk. Ця система є частиною приватної української ППО і була встановлена для захисту критичної інфраструктури.

– Як працює лазерна зброя, яку розробляє та випробовує Україна, читайте в матеріалі за посиланням.