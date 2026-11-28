Німецька поліція посилила охорону підприємства Wingcopter у місті Вайтерштадт поблизу Дармштадта. Компанія разом з українським партнером планує виробляти в Німеччині розвідувальні безпілотники BABKA, призначені для України.

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Про це повідомляє німецьке видання BILD. Посилені заходи безпеки пов’язані з планами налагодити виробництво українських розвідувальних дронів на німецькій території.

Помітну присутність поліції біля підприємства зафіксували в ніч проти суботи, 28 листопада. На території компанії та навколо неї перебували до 15 службових автомобілів правоохоронців.

Крім того, будівлі та прилеглу територію освітлювали потужними прожекторами, через що підприємство було добре помітне навіть у темний час доби.

У поліції підтвердили посилені заходи безпеки. "Поліція наразі вважає необхідним вжити заходів для захисту підприємства", – заявила представниця правоохоронців у коментарі BILD.

Водночас вона наголосила, що перед цим не було жодного конкретного інциденту чи нападу. Точну кількість залучених автомобілів та час початку охорони правоохоронці не розкрили.

Посилення охорони пов’язане з новим оборонним напрямом діяльності Wingcopter. За кілька днів до цього стало відомо, що Німеччина виділяє близько 34 млн євро на створення відповідних виробничих потужностей.

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Wingcopter Security & Defence та Shadow Flytech, яка входить до українського виробника TAF Industries, створили спільне підприємство в Німеччині.

Воно займатиметься виробництвом і постачанням двох типів безпілотників: українського розвідувального дрона BABKA та німецького Wingcopter 262.

Виробництво планують організувати на нових майданчиках у Німеччині. Їхнє точне розташування поки що публічно не розголошують.

Головні історії дня

Компанію Wingcopter заснували у 2017 році. Спочатку вона спеціалізувалася переважно на розробленні безпілотників для цивільних і гуманітарних потреб, а згодом почала працювати також в оборонному секторі.

Наразі співпраця з українською Shadow Flytech передбачає спільне виробництво безпілотних систем для потреб України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Німеччина нині є найвідданішим союзником України, зокрема у сфері оборони. Берлін передає Києву сучасні системи озброєння, засоби ППО та багато іншого.