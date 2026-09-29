Німеччина не планує відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" і повертатися до залежності від російського газу. У Берліні вважають, що така залежність була помилковою і не повинна повторитися.

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Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль 29 вересня у Страсбурзі, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи. Він наголосив, що нинішня російська влада веде загарбницьку війну проти України та порушує міжнародне право, тому Німеччина не може будувати свою енергетичну й безпекову політику так, як раніше.

Берлін не хоче знову залежати від Росії

"Федеральний уряд не має жодних планів знову запустити "Північний потік". Ми потрапили в надто велику й помилкову залежність від Росії, виникнення якої знову не можемо допустити", – заявив Вадефуль.

Так міністр відповів на запитання про можливе відновлення постачання російського газу через "Північний потік". Тема раніше звучала, зокрема, з боку представників опозиційної правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Йдеться про газопроводи, які до повномасштабного вторгнення Росії забезпечували значну частину поставок російського газу до Німеччини. Після початку повномасштабної війни енергетичні відносини між Берліном і Москвою різко змінилися.

"Не разом із Росією, а лише проти Росії"

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Глава німецького МЗС заявив, що в майбутньому добрі відносини з Росією теоретично можуть бути відновлені. За його словами, Німеччина не має нічого проти російського народу чи самої країни, але нинішня російська влада веде війну проти України та порушує міжнародне право.

"Тому наразі слід сказати, і, ймовірно, на певний час у майбутньому, що ми матимемо безпеку в Європі не разом із Росією, а лише проти Росії", – заявив Вадефуль.

Він додав, що для зміцнення безпеки європейські держави мають посилювати власні оборонні спроможності в межах НАТО та Європейського Союзу.

Головні історії дня

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі сталися вибухи, внаслідок яких були виведені з ладу три з чотирьох ниток газопроводів.

Як повідомляв OBOZ.UA, підрив "Північних потоків" має вигляд операції під "чужим прапором". Матеріали розслідування та низка супутніх обставин вказують, що диверсію могла організувати сама Росією.

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