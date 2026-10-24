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Німеччина може домовитися про виробництво і закупівлю українських ракет: що відомо

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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Німеччина може домовитися про виробництво і закупівлю українських ракет: що відомо
Німеччина веде переговори з Україною щодо виробництва та закупівлі крилатих ракет "Барс". Джерело: Колаж OBOZ.UA/Facebook/Музей російсько-української війні/Pexels

Німеччина веде переговори з Україною щодо виробництва та закупівлі крилатих ракет "Барс".  Берлін планує придбати тисячі далекобійних високоточних боєприпасів у кількох виробників, щоб посилити власні оборонні спроможності та стримувати Росію.

Про це повідомляє Bloomberg. Паралельно німецькі чиновники обговорюють із американським оборонним стартапом Covenant контракт на понад 1 млрд євро щодо закупівлі тисяч крилатих ракет Anthem наземного базування з потужною бойовою частиною.

Чому Німеччина зацікавилася українськими ракетами

Берлін прагне оперативно поповнити арсенал далекобійного озброєння на тлі затримок із постачанням американських крилатих ракет Tomahawk. Очікування на них та наземні ракетні комплекси Typhon виробництва Raytheon може затягнутися на п'ять років.

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Наразі німецькі збройні сили використовують крилаті ракети Taurus повітряного базування з дальністю близько 500 км. Тому країна шукає додаткові варіанти озброєння, які дозволять завдавати далекобійних ударів і посилити потенціал стримування Росії.

За задумом німецької сторони, закупівля великої кількості відносно недорогих ракет дасть змогу перевантажувати протиповітряну оборону противника масованими атаками. Це має підвищити ймовірність ураження цілей навіть за наявності систем ППО.

Німеччина може домовитися про виробництво і закупівлю українських ракет: що відомо

Крилата ракета "Барс". Джерело: Defense Express

Які ракети може закупити Німеччина 

Окрім українських "Барсів", серед потенційних постачальників далекобійного озброєння розглядають ще кілька компаній.

  • Covenant (США) – німецькі чиновники ведуть переговори щодо контракту вартістю понад 1 млрд євро на постачання тисяч крилатих ракет Anthem наземного базування. За даними джерел Bloomberg, їхня дальність перевищує 2000 км.

  • Destinus SA (Нідерланди) – компанія виробляє крилаті ракети Ruta.

  • Hypersonica (Німеччина – Велика Британія) – оборонний стартап розробляє надшвидкісну ракету HS1.

Водночас виробника української ракети "Барс" публічно не називають. Деталі можливого контракту, зокрема кількість озброєння, яке може придбати Німеччина, наразі не розголошуються.

Коли Німеччина зможе отримати нові ракети

Американська компанія Covenant цього року відкрила завод у Лейпцигу, у федеральній землі Саксонія. Перші ракети Anthem там очікують на початку 2027 року.

Підприємство планує виготовити 1000 ракет до кінця 2027 року, а до 2028-го вийти на повну виробничу потужність – до 5000 одиниць щороку. Компанія розраховує використовувати європейський ланцюг постачання, щоб забезпечити виробництво озброєння.

Водночас терміни можливого виробництва та постачання українських "Барсів" для німецької армії поки не оголошувалися.

Нагадаємо, Німеччина планувала придбати українські та ізраїльські далекобійні крилаті ракети для посилення власної оборони та стримування Росії. Серед озброєння, яке розглядав Берлін, були українські Flamingo та Bars.

Як писав OBOZ.UA, Україна та Німеччина домовилися про спільне виробництво реактивних далекобійних дронів BARS. На першому етапі проєкт фінансуватиме німецька сторона, а виготовлені безпілотники передаватимуть Силам оборони України.

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