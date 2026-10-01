Німеччина готує порт Гамбурга для перекидання танків та іншої важкої техніки НАТО – Bild

Німеччина планує модернізувати інфраструктуру порту Гамбурга, щоб у разі кризової ситуації через нього можна було переміщувати танки НАТО та іншу важку військову техніку. Влада хоче спрямувати на транспортні шляхи, причали та крани кошти з федерального фонду підтримки регіональної економіки.

Відео дня

Про це пише німецьке видання Bild. За даними журналістів, відповідні зміни мають дозволити одночасно використовувати оновлену інфраструктуру для роботи з контейнерами та, у разі потреби, для транспортування військової техніки НАТО.

Портова інфраструктура

Гамбурзький порт має важливе значення для економіки Німеччини. На тлі російської загрози його також розглядають як потенційну логістичну ланку НАТО у разі кризової ситуації.

За даними Bild, суперечки щодо фінансування нової портової інфраструктури тривають уже кілька років. Йдеться, зокрема, про транспортні магістралі, причальні споруди та крани, здатні працювати з великогабаритними вантажами.

Окрему увагу привернув стан частини причалів. Деякі з них у найбільшому морському порту Німеччини експлуатуються понад 100 років. Нещодавно занепокоєння викликали, зокрема, пошкоджені причальні стіни на території судноверфі Blohm+Voss.

Фінансування проєкту

Про залучення федеральних коштів заявив морський координатор уряду Німеччини Крістоф Плосс, представник ХДС. Під час виступу в Гамбурзі він заявив, що рішення на користь міста можуть ухвалити до кінця року.

Гроші планують брати з фонду "Покращення регіональної економічної структури", який перебуває у віданні федерального Міністерства економіки. Його основне призначення – підтримка економічно слабких регіонів, збереження робочих місць і стимулювання структурних змін.

РЕКЛАМА

У випадку Гамбурга кошти можуть спрямувати передусім на підприємства та інфраструктуру. До нової карти фінансування на початку наступного року можуть включити 12 районів міста, запропонованих владою Гамбурга. Серед них Finkenwerder, Waltershof, Veddel і Moorburg.

За словами Плосса, з 2028 року Гамбург уперше може отримати федеральні кошти з цієї програми. Федеральне фінансування при цьому має подвоюватися за рахунок коштів відповідної федеральної землі, тому загальний обсяг може становити сотні мільйонів євро.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Німеччина закликала США дозволити виробництво ракет для Patriot у Європі.

РЕКЛАМА