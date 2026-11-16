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"Нічим хорошим таке не завершується": в РФ відреагували закриття Естонією пунктів пропуску на кордоні

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
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"Нічим хорошим таке не завершується": в РФ відреагували закриття Естонією пунктів пропуску на кордоні
Дмитро Пєсков. Джерело: РосЗМІ

У Росії відреагували на рішення Естонії з 1 грудня закрити всі пропускні пункти на кордоні з РФ. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що будівництво стіни на кордоні нібито не принесе Таллінну нічого хорошого.

Він також відкинув звинувачення Москви у причетності до диверсій на оборонних підприємствах Естонії та інших європейських країн. У Кремлі назвали такі заяви безпідставними та заявили, що не сприймають їх.

Що Пєсков сказав про закриття кордону

Коментуючи рішення естонської влади, речник Кремля фактично пригрозив країні, заявивши, що подібні кроки раніше нібито не завершувалися нічим хорошим для тих, хто їх запроваджував.

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"Естонія будує стіну? Багато країн, як показує історія, будували стіни, які нічого хорошого авторам цих стін не приносили", – сказав Пєсков.

У Кремлі заперечують причетність до диверсій

Окремо речник російського президента відкинув звинувачення на адресу РФ у причетності до диверсій на оборонних підприємствах в Естонії та інших європейських країнах.

Пєсков назвав ці заяви голослівними та заявив, що вони нібито не мають доказової бази. За його словами, подібні звинувачення Москва чує не лише з Таллінна, а й з інших європейських столиць.

"Подібні звинувачення ми чуємо не лише з Таллінна, ми чуємо їх з інших європейських столиць. А всі ці заяви не мають під собою жодного підґрунтя, не мають під собою жодної аргументації, доказів, нічого", – заявив речник Кремля.

Він додав, що Москва не погоджується з такими звинуваченнями та повністю їх заперечує.

Як повідомляв OBOZ.UA, Естонія з 1 грудня 2026 року закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Цей крок пов’язаний із діяльністю російської військової розвідки ГРУ та спробами дестабілізувати ситуацію в Естонії. 

Литва також не виключає можливості повністю закрити кордон із Росією, якщо спроби дестабілізації в регіоні продовжаться. Президент країни Гітанас Науседа назвав рішення Естонії припинити роботу всіх прикордонних пунктів із грудня адекватною відповіддю на загрозу диверсій.

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