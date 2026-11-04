''Невдаха'': Трамп обурився висвітленням виборів на Fox News і обізвав ведучу ''дурною''

У розпал підрахунку результатів проміжних виборів до Конгресу США президент країни Дональд Трамп знову відзначився образами на адресу медіа. Цього разу дісталося ведучій Fox News Джесіці Тарлов, яка, на думку Трампа, "дурна, як пробка" і має вкрай неприємний з його точки зору голос.

Відео дня

Критичний допис глава Білого дому опублікував у своєму акаунті у Тruth Social Трамп також заявив про різке падіння рейтингів Fox News, свій же рівень підтримки він вважає "кращим, ніж будь-коли раніше".

Уночі проти 4 листопада Трамп накинувся з критикою на головний прореспубліканський телеканал Fox News та його ведучу Джесіку Тарлов. Чинному президенту не сподобалося, як на Fox News висвітлюють проміжні вибори до Конгресу.

"Дивлюся попередні результати виборів на Fox News, але терпіти не можу голос Джесіки Тарлов – ДУРНА, ЯК ПРОБКА, але саме цей голос мене дратує. Доведеться перемкнути канал, поки ця НЕВДАХА не зникне з ефіру – повернуся пізніше!", – написав Трамп

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Згодом президент США продовжив нападати на колись улюблений телеканал – і заявив, що Fox News "різко впали", оскільки там "витрачають багато часу на висвітлення божевільних демократів".

"Рейтинги Fox News різко впали (на 27%!), бо вони витрачають занадто багато часу на висвітлення божевільних демократів, які ненавидять Трампа! Усі ті люди, які раніше дивилися Fox, а тепер перестали, це розуміють", – написав він.

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Себе ж Трамп вважає улюбленцем американців, який за популярністю щонайменше утричі обходить Рональда Рейгана і майже у сім разів – Авраама Лінкольна.

"Це вони (Fox News. – Ред.) , а не я – мої показники кращі, ніж будь-коли раніше. Нове опитування CNN показало, що рейтинг "ТРАМПА" серед республіканців становить 99%, а серед республіканських президентів – 53%, порівняно з 18% у Рональда Рейгана та 8% у Авраама Лінкольна! Fox це знає, як і всі інші!" – заявив Трамп.

Головні історії дня

За даними Reuters/Ipsos, у жовтні роботу Трампа схвалював рекордно низький 31% американців, а за тиждень до виборів – 32%.

Наприкінці жовтня 47% зареєстрованих виборців були готові голосувати за демократів і лише 36% – за республіканців. .

Проміжні вибори в США

На виборах 3 листопада американці переобрали усіх 435 конгресменів у Палаті представників, а також третину Сенату – 35 зі 100 місць.

До голосування обидві палати Конгресу з невеликою перевагою контролювали республіканці: 53 місця у Сенаті та 218 у Палаті представників.

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Аби повернути собі більшість, демократам треба було здобути щонайменше 4 додаткові місця у Сенаті і три – у Палаті представників. У підсумкуТрампу стане значно складніше ухвалювати закони і проводити свою політику.

Вже на ранок 4 листопада (за Києвом) стало очевидно, що контроль над обома палатами Конгресу буде за Демократичною партією.

Станом на 10:05 вони отримували 54 місця у Сенаті (у республіканців – 43) і 228 місць у Палаті представників (проти 136 у республіканців).

Трамп уже пообіцяв стати "містером Вето" і блокувати закони, які ухвалюватимуть демократи, якщо вони отримають більшість. Демократи ж готують масштабні слухання і розслідування щодо адміністрації Трампа, зокрема щодо Піта Гегсета й Ілона Маска через обмеження Starlink і призупинки обміну розвідданими з Україною, також розслідуватимуть дизельну угоду з Росією.

Як повідомляв OBOZ.UA, після виборів Трамп визнав, що ціни на бензин зросли через війну з Іраном.

Досі він вперто винуватив у всьому Україну.