Нетаньягу пригрозив усунути загрозу з боку Ірану ''раз і назавжди''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Мінус ще 2230 окупантів і понад три десятки ББМ за добу: у Генштабі оновили дані щодо втрат РФМінус ще 2230 окупантів і понад три десятки ББМ за добу: у Генштабі оновили дані щодо втрат РФУ російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на найбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відеоУ російському Нижньокамську пролунали вибухи: спалахнула пожежа на найбільшому нафтохімічному заводі РФ. Фото та відеоСША готують новий етап переговорів щодо України: Кушнер розкрив деталі і "гравців"США готують новий етап переговорів щодо України: Кушнер розкрив деталі і "гравців"Путін висунув ядерний ультиматум Британії – The TelegraphПутін висунув ядерний ультиматум Британії – The TelegraphВідбиття повітряної атаки РФРосія влаштувала нову дронову атаку: сили ППО збили 106 зі 132 ворожих БпЛА: є наслідки в областяхУкраїнці шукають "запасні" квартириУкраїнці шукають "запасні" квартири: де найбільший попитУкраїнцям відключають мобільні номериУкраїнцям відключають мобільні номери: в операторі розповіли, хто залишиться без зв’язку"Це рецепт нової війни, Путін не хоче переговорів": Макрон вказав на наслідки несправедливого миру в Україні"Це рецепт нової війни, Путін не хоче переговорів": Макрон вказав на наслідки несправедливого миру в Україні"Зайшов першим": Лубінець розповів про особисту розмову із Меланією Трамп"Зайшов першим": Лубінець розповів про особисту розмову із Меланією ТрампМистецтво бути кращими: 7 речей, які роблять хороші бабусі та дідусі для своїх онуківМистецтво бути кращими: 7 речей, які роблять хороші бабусі та дідусі для своїх онуків
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Нетаньягу пригрозив усунути загрозу з боку Ірану "раз і назавжди"

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
327
Беньямін Нетаньягу
Чинний прем'єр Беньямін Нетаньягу. Ілюстративне фото. Джерело: Getty

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про необхідність остаточно усунути загрозу з боку Ірану. Він стверджує, що Тегеран знову намагається відновити ядерну програму, і попередив про небезпеку можливого застосування ядерної зброї проти Ізраїлю.

Про це повідомило CBS News. Таку заяву ізраїльський прем'єр зробив у суботу, 14 листопада, під час виступу, присвяченого формуванню нового уряду, після зустрічі з лідером опозиції Гаді Айзенкотом.

Нетаньягу заявив про загрозу з боку ядерної програми Ірану

За словами глави ізраїльського уряду, іранський режим, який прагне знищити Ізраїль, знову працює над відновленням своєї ядерної програми. Він підкреслив, що цей кривавий режим, який не вагався вбивати тисячі власних громадян, так само не вагатиметься застосувати ядерну зброю проти Ізраїлю, щойно йому вдасться відновити збагачення урану та прискорити розробку ядерного озброєння.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
10,7 т.
Які цілі мають Трамп, Путін і Сі Цзіньпін: у медіа проаналізували можливі ризики від цієї зустрічі
10,7 т.
Які цілі мають Трамп, Путін і Сі Цзіньпін: у медіа проаналізували можливі ризики від цієї зустрічі
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
7,4 т.
У Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу"
7,4 т.
У Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу"
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
3,1 т.
Моссад попередив про план Ірану вбити Трампа: відомі деталі
3,1 т.
Моссад попередив про план Ірану вбити Трампа: відомі деталі

"Ми повинні раз і назавжди усунути цю екзистенційну загрозу, що нависла над нами", – заявив Нетаньягу, маючи на увазі Іран.

Нетаньягу пригрозив усунути загрозу з боку Ірану ''раз і назавжди''

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Джерело: Facebook Беньяміна Нетаньягу

Нетаньягу висловився про формування нового уряду

Як зазначається, зустріч із Гаді Айзенкотом, яка відбулася в четвер, лише посилила переконання прем'єра в необхідності створення уряду національної єдності.

За результатами минуломісячних парламентських виборів, партія Нетаньягу "Лікуд" разом із союзниками отримала 53 місця в Кнесеті. Політична сила Айзенкота "Яшар" та її союзники здобули 48 мандатів, а арабська коаліція – 19. Для формування уряду необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата.

Нетаньягу висловив занепокоєння через можливість того, що Айзенкот об'єднається з арабською коаліцією для створення уряду, який він назвав "крихким і небезпечним". Ізраїльський прем'єр назвав представників арабських партій "прихильниками тероризму", а раніше також звинуватив їх у тому, що вони "вкрали вибори". Він заявив, що вузький уряд або коаліція, яка залежить від їхньої підтримки, не зможе досягти поставленої мети.

Водночас Нетаньягу переконаний, що уряд національної єдності зможе усунути загрозу з боку Ірану та забезпечити безпеку Ізраїлю на багато років.

Нагадаємо, на тлі напруженості навколо іранської ядерної програми США та Ізраїль розглядають можливість відновлення військових ударів по Тегерану. Відповідні плани передбачають нову спільну операцію проти Ірану.

Як писав OBOZ.UA, після війни зі США та Ізраїлем в Ірані посилилися заклики до створення власної ядерної зброї. Прихильники такого кроку вважають його необхідним для захисту країни від можливих нових атак.

Схожі теми
Ядерна програма ІрануБлизький східІранІзраїльБеньямін НетаньягуБеньямін Нетаньягу
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!