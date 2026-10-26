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Нетаньягу напередодні виборів опублікував ШІ-світлину ядерного вибуху в Тель-Авіві і попередив про іранську небезпеку. Фото

Анна ПавловаАнна Павлова
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Нетаньягу напередодні виборів опублікував ШІ-світлину ядерного вибуху в Тель-Авіві і попередив про іранську небезпеку. Фото
Нетаньягу опублікував зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом

У неділю, 25 жовтня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом. Воно було створене за допомогою штучного інтелекту.

Це сталось за два дні до парламентських виборів в країні. Відповідний допис було опубліковано ізраїльським посадовцем в соцмережі Х.

Нетаньягу напередодні виборів опублікував ШІ-світлину ядерного вибуху в Тель-Авіві і попередив про іранську небезпеку. Фото

Допис Біньяміна Нетаньягу. Джерело: Скріншот

"Наша країна стикається з екзистенційною загрозою з боку Ірану. Результати парламентських виборів, запланованих на вівторок, 27 жовтня, матимуть важливе значення для безпеки Ізраїлю", – йдеться в повідомленні під фото.

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Нетаньягу напередодні виборів опублікував ШІ-світлину ядерного вибуху в Тель-Авіві і попередив про іранську небезпеку. Фото

Нетаньягу опублікував у своєму офіційному акаунті в соцмережі X зображення. Джерело: Скріншот

Нетаньягу наголосив, що якщо іранці отримають ядерну зброю, нічого більше не матиме значення.

"Все така дрібниця порівняно з екзистенційною небезпекою Ірану та шиїтської осі", – написав Нетаньягу.

Він також закликав громадян відкласти суперечки та зосередитися на головному питанні. А саме завершенні військові дії в Ірані. 

"Якби на центр Ізраїлю впали дві атомні бомби, кого б тоді хвилювали всі ці безглузді суперечки?" – сказано в дописі.

Нетаньягу зазначає, що автором цього попередження є Юваль Блумберг – правий політичний оглядач.

Напередодні, 24 жовтня, стало відомо про те, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала масштабну антитерористичну операцію в Хевроні на Західному березі річки Йордан після загибелі двох ізраїльських військовослужбовців унаслідок стрілянини. На час рейду ізраїльські сили безпеки запровадили обмеження на пересування в місті та сусідніх палестинських населених пунктах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що США та Ізраїль розробили конкретні плани відновлення ударів по Ірану, які можуть реалізувати після проміжних виборів до Конгресу США. Серед потенційних цілей – ядерні об'єкти, ракетний арсенал та інфраструктура Ірану, а військові двох країн готуються до короткої, але інтенсивної операції.

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