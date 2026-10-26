Небезпечніше за Перську затоку: Чорне море стало найсмертоноснішою водоймою у світі – FT

Найнебезпечнішим торговельним маршрутом у світі наразі є Чорне море, де внаслідок російської повномасштабної війни кораблі постійно перебувають під загрозою ракетних і дронових обстрілів, а також побоюються потрапити на міни. Чорноморська акваторія за кількістю загиблих моряків перевершила навіть Перську затоку.

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Про це, посилаючись на дані компанії з морської безпеки Ambrey й Міжнародної морської організації, повідомило Financial Times. Видання зазначило, що ситуація особливо загострилася влітку 2026 року.

Смертей у шість разів більше

У Чорному морі протягом поточного року постраждали понад 570 суден, а кількість загиблих перевищила 40 осіб.

Напади на комерційні судна в Чорному морі досягли рівня, який більше ніж у шість разів перевищує той, що був зафіксований у Перській затоці (там підтверджено загибель 24 моряків).

Додамо, що з липня до вересня в чорноморських водах було атаковано 387 суден – це в понад п'ять разів більше, ніж в попередньому кварталі. В Ambrey заявили, що приблизно за 90% нападів на кораблі за останні 45 днів була відповідальна Російська Федерація.

Як наслідок, вартість військового страхування суден у Чорному морі зросла до 15% від вартості корпусу, що вдвічі перевищує ставки у Перській затоці. Частина операторів відмовилася від чорноморських маршрутів. Деякі інші почали користуватися старішими кораблями, щоб зменшити страхові витрати.

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Водночас Україна у серпні втратила близько 75% морського експорту агропродукції, якщо порівнювати з довоєнним рівнем.

"Для мене Чорне море й захід до українських портів – це майже самогубство. Загальне відчуття таке, що загроза життю існує постійно", – розповів Олег Григорюк, голова Профспілки працівників морського транспорту України.

Як раніше писав OBOZ.UA, Європейський парламент закликав Євросоюз розглянути можливість розгортання військово-морської операції у Чорному морі після нових смертельних атак на цивільні торговельні судна. Євродепутати поклали відповідальність за удари по кораблях і загострення безпекової ситуації на Росію.

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