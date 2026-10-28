"Не справляється з проблемами": більшості німців не подобається робота уряду Мерца – опитування

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Італія заморозила новий пакет військової допомоги Україні: Мелоні чекає результатів виборів у США – медіаІталія заморозила новий пакет військової допомоги Україні: Мелоні чекає результатів виборів у США – медіаУкраїна бойкотуватиме історичний чемпіонат світу, який віддали МосквіУкраїна бойкотуватиме історичний чемпіонат світу, який віддали Москві"Ганебне днище". Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. Відео"Ганебне днище". Вчинок знаменитої фігуристки, з якою Путін порушив закон, спровокував скандал. ВідеоРеактивні дрони атакували російський Липецьк: повідомляють про вибухи і пожежу в районі аеродрому. Фото і відеоРеактивні дрони атакували російський Липецьк: повідомляють про вибухи і пожежу в районі аеродрому. Фото і відео"Трамп зґвалтував мене 30 років тому": швейцарська модель публічно звинуватила президента США в сексуальному насильстві"Трамп зґвалтував мене 30 років тому": швейцарська модель публічно звинуватила президента США в сексуальному насильствіПутін 90 хвилин читав лідерам Фінляндії та Норвегії лекцію про історію слов'ян – FTПутін 90 хвилин читав лідерам Фінляндії та Норвегії лекцію про історію слов'ян – FTУ російському Омську викрадають чоловіків і змушують іти на війну: що відбуваєтьсяУ російському Омську викрадають чоловіків і змушують іти на війну: що відбуваєтьсяПутін прийняв у Москві президента Ірану: говорили про війну проти СШАПутін прийняв у Москві президента Ірану: говорили про війну проти СШАРосія вдарила по багатоповерхівці у Харкові: постраждала дитина, під завалами можуть бути люди. ФотоРосія вдарила по багатоповерхівці у Харкові: постраждала дитина, під завалами можуть бути люди. ФотоТрамп розглядає можливість скасування санкцій проти "гаманця Путіна" – NYTТрамп розглядає можливість скасування санкцій проти "гаманця Путіна" – NYT
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Не справляється з проблемами": більшості німців не подобається робота уряду Мерца – опитування

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
78
"Не справляється з проблемами": більшості німців не подобається робота уряду Мерца – опитування
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Джерело: Tobias Koch

Переважна більшість громадян Німеччини стурбована тим, що федеральний уряд під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца не в змозі впоратися з проблемами в країні. 87% респондентів висловили з цього приводу велике або дуже велике занепокоєння. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного телеканалами RTL та NTV. Їх опублікували у вівторок, 27 жовтня. Після роботи уряду найбільше німців непокоять зростання цін (84%) та недосконалість системи шкільної освіти (79%). 

Хто найбільше занепокоєний роботою уряду

Ступінь занепокоєння громадян Німеччини щодо окремих питань значно відрізняється залежно від партійних симпатій. 

Загалом 87% респондентів заявили, що вони сильно або дуже сильно стурбовані тим, що федеральний уряд не в змозі впоратися з проблемами, що стоять перед ним.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
1,5 т.
"Будемо діяти рішуче": президент Румунії засудив причетність Росії до диверсій на території країни
1,5 т.
"Будемо діяти рішуче": президент Румунії засудив причетність Росії до диверсій на території країни
Надія ДанищукНадія Данищук
885
Підрив "Північних потоків": суд у Німеччині відмовився закрити справу проти громадянина України
885
Підрив "Північних потоків": суд у Німеччині відмовився закрити справу проти громадянина України
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
558
Хакери атакували електронну пошту Мелоні і комп'ютерну систему італійського парламенту: що відомо
558
Хакери атакували електронну пошту Мелоні і комп'ютерну систему італійського парламенту: що відомо

Серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) цей показник становив 99%, тоді як серед прихильників консервативного альянсу ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца – 60%, а серед прихильників лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН) – 76%.

Що ще показало опитування

77% опитаних громадян висловили велике або дуже велике занепокоєння щодо подальшого зростання податків і зборів, а також погіршення якості медичного обслуговування. 76% турбуються про пенсії, 75% – про соціальну нерівність, а 74% – через постійне подорожчання житла.

70% респондентів висловили велике або дуже велике занепокоєння щодо зростання правого екстремізму, загрози добробуту та рівня злочинності. Водночас наслідки зміни клімату турбують 64% німців, а зростання лівого екстремізму – 60%.

У нижній частині рейтингу опинилися занепокоєння щодо нестачі добре оплачуваних робочих місць та побоювання, що Німеччина буде втягнута у війну – по 58% у кожному випадку. 56% респондентів висловили велике або дуже велике занепокоєння щодо наслідків імміграції.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фоні падіння рейтингів федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне зміцнити позиції нестабільної коаліції. Для цього він скликав зустріч із лідерами консервативного блоку (Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи) та Соціал-демократичної партії.

Її ціллю було узгодити подальші кроки уряду й подолати розбіжності щодо низки реформ, спрямованих на пенсійну систему та довгостроковий догляд, а також зниження податку на прибуток.

Схожі теми
опитуванняНімеччинаФрідріх МерцФрідріх Мерц
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!