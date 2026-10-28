"Не справляється з проблемами": більшості німців не подобається робота уряду Мерца – опитування

Переважна більшість громадян Німеччини стурбована тим, що федеральний уряд під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца не в змозі впоратися з проблемами в країні. 87% респондентів висловили з цього приводу велике або дуже велике занепокоєння.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного телеканалами RTL та NTV. Їх опублікували у вівторок, 27 жовтня. Після роботи уряду найбільше німців непокоять зростання цін (84%) та недосконалість системи шкільної освіти (79%).

Хто найбільше занепокоєний роботою уряду

Ступінь занепокоєння громадян Німеччини щодо окремих питань значно відрізняється залежно від партійних симпатій.

Загалом 87% респондентів заявили, що вони сильно або дуже сильно стурбовані тим, що федеральний уряд не в змозі впоратися з проблемами, що стоять перед ним.

Серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) цей показник становив 99%, тоді як серед прихильників консервативного альянсу ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца – 60%, а серед прихильників лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН) – 76%.

Що ще показало опитування

77% опитаних громадян висловили велике або дуже велике занепокоєння щодо подальшого зростання податків і зборів, а також погіршення якості медичного обслуговування. 76% турбуються про пенсії, 75% – про соціальну нерівність, а 74% – через постійне подорожчання житла.

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70% респондентів висловили велике або дуже велике занепокоєння щодо зростання правого екстремізму, загрози добробуту та рівня злочинності. Водночас наслідки зміни клімату турбують 64% німців, а зростання лівого екстремізму – 60%.

У нижній частині рейтингу опинилися занепокоєння щодо нестачі добре оплачуваних робочих місць та побоювання, що Німеччина буде втягнута у війну – по 58% у кожному випадку. 56% респондентів висловили велике або дуже велике занепокоєння щодо наслідків імміграції.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фоні падіння рейтингів федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне зміцнити позиції нестабільної коаліції. Для цього він скликав зустріч із лідерами консервативного блоку (Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи) та Соціал-демократичної партії.

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Її ціллю було узгодити подальші кроки уряду й подолати розбіжності щодо низки реформ, спрямованих на пенсійну систему та довгостроковий догляд, а також зниження податку на прибуток.