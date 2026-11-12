Не лише китайська шпигунка: главу Nvidia запідозрили ще в одному романі, скандал набирає обертів

Генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга запідозрили у позашлюбних стосунках із віцепрезиденткою компанії з питань охорони здоров’я Кімберлі Пауелл. На тлі нових звинувачень рада директорів технологічного гіганта обговорює майбутнє свого керівника, а компанія проводить внутрішнє розслідування.

Відео дня

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на п’ятьох людей, які працювали в Nvidia. За їхніми словами, Хуанг і Пауелл, яка підпорядковується йому, мали роман, хоча обоє одружені з іншими людьми.

Що відомо про ймовірний роман Хуанга з колегою

За інформацією співрозмовників видання, Хуанга та Пауелл бачили під час проявів ніжності в одному з готелів американського міста Сан-Хосе у березні 2026 року. Тоді там проходила щорічна конференція розробників Nvidia GTC. Двоє колишніх співробітників компанії стверджують, що відповідне відео існує, однак журналісти The New York Times його не бачили.

За словами джерел, охоронці Хуанга помітили людину, яка знімала цю взаємодію на телефон. Вони нібито відвели її вбік і попросили підписати угоду про нерозголошення.

Кімберлі Пауелл працює в Nvidia з 2008 року. Вона обіймає посаду віцепрезидентки з питань охорони здоров’я та керує напрямами, у яких технології компанії застосовують у медицині, зокрема для медичної візуалізації та розвитку штучного інтелекту.

Коли журналісти запитали Хуанга про його стосунки з Пауелл, він відповів, що не вважає за потрібне спілкуватися з ними безпосередньо, після чого завершив телефонну розмову. Nvidia відмовилася коментувати ситуацію, а Пауелл на запит журналістів одразу не відповіла.

РЕКЛАМА

Рада директорів Nvidia обговорює майбутнє Хуанга

Як повідомляє CNN, рада директорів Nvidia обговорює подальшу долю свого засновника та генерального директора. За інформацією двох джерел телеканалу, дискусії точаться на тлі внутрішнього розслідування компанії щодо звинувачень, які загрожують репутації та спадщині Хуанга.

Головні історії дня

Обговорення в раді директорів відбулося після повідомлень про ймовірний роман Хуанга з Кімберлі Пауелл. За словами джерел, серед представників адміністрації Дональда Трампа вже існують певні очікування щодо можливого усунення Хуанга.

Це не перша історія, що поставила керівника Nvidia в центр уваги. Раніше повідомлялося про його ймовірні стосунки з Еліс Хуанг – китайською бізнесвумен, яку американські посадовці ідентифікували як агентку китайської розвідки. Після цього рада директорів розпочала розслідування, яке проводить юридична фірма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

РЕКЛАМА

На тлі нових повідомлень акції Nvidia під час позабіржових торгів падали приблизно на 8%.

Нагадаємо, у мережі з’явилися фотографії Еліс Хуанг. Жінку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю та пов’язують із романом із генеральним директором Nvidia Дженсеном Хуангом.

Як писав OBOZ.UA, особисте життя генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга стало предметом активних обговорень після повідомлень про його ймовірний роман із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. На платформі Polymarket навіть почали приймати ставки на можливе розлучення Хуанга з дружиною Лорі, а потенційний поділ статків оцінили у $81 млрд