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"Найнебезпечніша технологія": Гейтс попередив про загрози від ШІ у 2027 році

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Білл Гейтс
Білл Гейтс. Джерело: Скриншот

Уже протягом наступного року світ може зіткнутися зі значними загрозами через використання штучного інтелекту зловмисниками. Найбільший ризик наразі становлять не автономні системи, які виходять з-під контролю, а люди, які застосовують ШІ для кібератак та інших злочинів.

Міжнародна спільнота робить недостатньо для запобігання таким сценаріям. Про це засновник Microsoft Білл Гейтс заявив в інтерв’ю CNN.

Однією з найпомітніших загроз у найближчий рік стануть кібератаки із застосуванням штучного інтелекту. Він пояснив, що злочинці можуть використовувати такі технології для вимагання грошей, створення масштабних збоїв і впливу на фінансові операції.

"Головна небезпека зараз полягає не в тому, що ШІ вийде з-під контролю", – зазначив засновник Microsoft.

Він уточнив, що ризики, пов’язані з можливою втратою контролю над штучним інтелектом, залишаються важливими, однак значний вплив такого сценарію проявиться через роки. Натомість використання технологій зловмисниками може створити серйозні проблеми вже найближчим часом.

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Гейтс звернув увагу на те, що сучасні моделі ШІ мають захисні механізми, покликані запобігати використанню технологій для кібератак і біотероризму. Однак ці обмеження можна прибрати, що створює додаткові ризики, якщо інструменти потрапляють до рук злочинців.

"Коли є погані люди, немає захисних обмежень і використовуються новітні моделі, саме тоді протягом наступного року, насамперед у кіберсфері, ми зіткнемося з багатьма негативними наслідками", – попередив він.

Окремо в інтерв’ю порушили питання біотероризму. Гейтса запитали про ризик атак із використанням біологічної зброї та про те, чи достатньо роблять світові лідери для запобігання таким загрозам. "Ні, ми робимо недостатньо", – відповів Білл.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зловмисне використання штучного інтелекту та ядерні конфлікти можуть стати найбільшими загрозами для існування людства до 2100 року. Дослідники визначили 17 взаємопов’язаних катастрофічних загроз, серед яких технологічні ризики, конфлікти, хвороби та зміни навколишнього середовища.

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