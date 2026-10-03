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"НАТО є виключно оборонним альянсом": у США відреагували на заяви Росії про "загрозу" для Калінінграду

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
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Метью Вітакер
Метью Вітакер

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Північноатлантичний альянс має виключно оборонний характер і не прагне атакувати Росію або загрожувати її інтересам. Водночас, за його словами, союзники готові захищати кожен дюйм території НАТО від можливої агресії.

Про це Віттакер сказав в інтерв'ю CNBC. Американський дипломат також зазначив, що Росії вже чітко пояснювали оборонний характер Альянсу, попри листи з погрозами, які Москва надсилала на його адресу.

Російські погрози

За словами Віттакера, нинішня поведінка Кремля, на його думку, пов'язана з відсутністю успіхів російських військ на полі бою в Україні. Він заявив, що Москва через це намагається спрямувати свою агресію назовні.

"Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, але водночас ми не націлені на наступальні дії. Ми не прагнемо атакувати Росію чи якимось чином ставити під загрозу її інтереси", – зазначив представник США.

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Віттакер також наголосив, що НАТО продовжить зміцнювати оборонні спроможності та готуватися до захисту своїх членів у майбутньому.

Ситуація з Калінінградом

Заява пролунала на тлі погроз Москви щодо Калінінградської області. Росія заявила, що може використати весь свій військовий арсенал, включно з ядерною зброєю, якщо НАТО спробує ізолювати російський ексклав на Балтійському морі.

30 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс є оборонним і закликав Росію припинити ядерні погрози. За даними Reuters, НАТО також заявляло, що не має планів блокувати Калінінград.

Калінінград розташований між Польщею та Литвою, які є членами НАТО. Російський регіон має важливе військове значення, зокрема там розміщені сили Балтійського флоту та ракетні комплекси "Іскандер".

1 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова застосувати всі наявні види озброєння, якщо Калінінградська область зазнає прямої атаки. Водночас він заявив, що Росія нібито не планує нападати на європейські країни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також підтверджував, що Москва допускає застосування ядерного арсеналу у разі загрози блокади Калінінграда.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія надіслала НАТО листа з попередженнямпро готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. В Альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування. 

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