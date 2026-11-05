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"НАТО сильніше за армію РФ, але...": військовий аналітик назвав головну вразливість Альянсу

Софія ЗакревськаСофія Закревська
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18
"НАТО сильніше за армію РФ, але...": військовий аналітик назвав головну вразливість Альянсу
Військовослужбовці багатонаціональної бойової групи Передових сухопутних сил НАТО. Джерело: nato.int

Північноатлантичний альянс має значну військову перевагу над країною-агресоркою Росією. Однак європейські країни-члени НАТО залишаються вразливими через нестачу засобів протиповітряної оборони та бойового досвіду ведення сучасної війни.

Так вважає нідерландський військовий аналітик Патрік Болдер, експерт із питань оборони та безпеки, стратегічний радник Гаазького центру стратегічних досліджень (HCSS). Про це він сказав в інтервʼю "Укрінформу".

"НАТО сильніше за російську армію. Але головне питання – чи готові ми воювати? Думаю, нам потрібно дедалі менше покладатися на США. Однак у сфері протиповітряної оборони ми маємо серйозні прогалини. У нас немає таких можливостей, як у Сполучених Штатів, – бракує засобів ППО, щоб захистити себе. А Росія веде війну, зокрема масовано застосовуючи ракети", – зазначив Болдер. 

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Він поставив запитання – якщо НАТО не зможе відбивати ракетні атаки РФ, чи вистачить в Альянсу військ, щоб витримати перші удари.

"Чи матимемо достатньо сил і витривалості, щоб відреагувати після них? Ось у чому наша головна вразливість", – наголосив експерт.

Друга проблема полягає в тому, що європейські армії країн НАТО не мають такого бойового досвіду, як Україна. Це важливо, адже сучасна війна має свій особливий характер. 

"Насамперед досвіду ведення сучасної війни, з огляду на те, як змінився її характер. І це становить для нас серйозну небезпеку. Зараз відбувається активний обмін досвідом між НАТО й Україною, але чи достатньо швидко ми засвоюємо уроки? Чи здатні впроваджувати їх у наших збройних силах? Це велике питання. Адже чимало хто каже, що наступна війна не буде схожою на нинішню", – резюмував Болдер. 

Ми також писали про те, що війна в Україні та посилення російської агресії змусили НАТО переглянути підходи до захисту територій альянсу. Тепер військові стратеги вважають недостатнім лише стримувати просування противника після перетину ним кордонів.

Нова концепція передбачає завчасну підготовку до ударів по військових базах, складах, шляхах постачання та промислових об'єктах безпосередньо на території Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, поки Німеччина обговорює питання обов’язкової військової служби, країни-сусідки Росії вже давно готують своє населення до війни та кризи. Норвегія оголосила 2026 рік роком "тотальної оборони" і зараз спостерігає великий наплив охочих долучитися до лав резервістів.

Фінляндія та Польща також розширюють свої збройні сили, дедалі послідовніше демонструючи цивільному населенню та навіть школярам, що є найважливішим у разі надзвичайної ситуації.

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