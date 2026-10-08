Намагається зірвати виробництво зброї: Данія звинуватила Росію у диверсіях проти данських оборонних компаній

У PET, службі національної безпеки та розвідки Данії, стверджують, що країна-агресорка Росія після кількох місяців підготовки вже розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари оборонного призначення в Україну. Активна фаза підготовки та виконання диверсій розпочалася вже на початку літа, а станом на зараз "оперативна сміливість Кремля зростає".

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Планувати диверсії Москва почала ще навесні. У Кремлі схвалили початок диверсійної діяльності проти виробників Данії після того, як зрозуміли, що їх "попередні зусилля не змогли стримати військову підтримку України Заходом", зазначила речниця данського розвідницького відомства Йозефіна Крістенсен.

Цілі Росії

"Навесні ми бачили багато планування, але дуже мало виконання таких диверсій. Та на початку літа ми побачили, що вони почали виконувати їх набагато більше. Росія зараз намагається вразити цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту. Це означає виробництво зброї", – зазначила Йозефіна Крістенсен.

Вона нагадала, що Кремль ще у квітні склав перелік європейських виробників безпілотників та їхніх компонентів, і визначив їх як потенційні цілі.

Виконавці з мережі

За словами Йозефіни Крістенсен, зазвичай Кремль використовує для диверсій непідготовлених виконавців, яких вербують через Telegram та інші соціальні мережі.

За даними данської розвідки, спочатку таким диверсантам-аматорам пропонують відносно "прості завдання", наприклад, спостереження або фотографування об'єктів, після чого доручення можуть перерости вже в повноцінні диверсії.

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"Це може бути будь-хто, хто просто шукає швидких грошей. Якщо перша людина не досягне успіху, вони кинуть проблему іншій, і так далі, доки хтось не досягне цілі", – пояснила Йозефіна Крістенсен.

Це дуже серйозно

Раніше очільник PET Еміль Гресхольм заявив в етері датського державного мовника, що розвідка країни має "конкретні приклади спроб Росії вербувати пересічних данців у соціальних мережах та на звичайних онлайн-платформах". Цим "агентам" пропонують для початку сфотографувати компанії чи інфраструктуру Данії – щоб "цю інформацію використовувати для планування диверсійних актів".

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"Це надзвичайно серйозно, якщо звичайні данці допомагають російським розвідувальним службам – навмисно чи ненавмисно", – сказав він.

Попередження виробникам

Очільник розвідувального відомства підкреслив: вербування лише частина ширших російських зусиль, спрямованих проти данських компаній, що займаються військовою підтримкою України.

Саме тому PET проінформувала окремі компанії та галузеві організації про наявну загрозу та порадила їм підсилити всі заходи безпеки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні біля приватного будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса виявили дрон. З цього приводу поліція перекривала вулиці та проводила розслідування на місці події.

Також у вересні російський фрегат обстріляв вертоліт Військово-повітряних сил Данії. Інцидент стався біля узбережжя неподалік від міста Гедсер – тобто у міжнародних водах.