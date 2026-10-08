Намагається зірвати виробництво зброї: Данія звинуватила Росію у диверсіях проти данських оборонних компаній

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Путін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоПутін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. ВідеоПалац спорту в Києві перейменують. Стала відома нова назваПалац спорту в Києві перейменують. Стала відома нова назваСили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. ВідеоСили оборони відкинули ворога у районі Добропілля: подробиці операції. ВідеоКонтролював наркозбут та усував конкурентів: на Черкащині судитимуть "смотрящого" за містом Чигирин. ФотоКонтролював наркозбут та усував конкурентів: на Черкащині судитимуть "смотрящого" за містом Чигирин. ФотоІлюстративне фото. УспіхТри знаки зодіаку, для яких у середині жовтня відкриються двері до нового життя: ангели дали вам зелене світло"Зміна політичного курсу": Портников пояснив, який небезпечний "сигнал" дав Путін на Валдайському форумі"Зміна політичного курсу": Портников пояснив, який небезпечний "сигнал" дав Путін на Валдайському форумі"У мене починається". Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри"У мене починається". Магучіх зробила відверте зізнання щодо своєї кар’єри"Ольго Павлівно, ви будете задоволені!" Цибульська розсекретила головні джерела своїх доходів: це не концерти"Ольго Павлівно, ви будете задоволені!" Цибульська розсекретила головні джерела своїх доходів: це не концертиНеподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. ФотоНеподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. ФотоІлюстративне фото, IT-спеціалісти, робота в Україні.В Україні різко впав попит на IT-фахівців: кому тепер найважче знайти роботу

Намагається зірвати виробництво зброї: Данія звинуватила Росію у диверсіях проти данських оборонних компаній

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
icon 153
Намагається зірвати виробництво зброї: Данія звинуватила Росію у диверсіях проти данських оборонних компаній
Данія звинуватила Росію у диверсіях. Джерело: ілюстраційне фото Danmarks Politiet

У PET, службі національної безпеки та розвідки Данії, стверджують, що країна-агресорка Росія після кількох місяців підготовки вже розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари оборонного призначення в Україну. Активна фаза підготовки та виконання диверсій розпочалася вже на початку літа, а станом на зараз "оперативна сміливість Кремля зростає".

Планувати диверсії Москва почала ще навесні. У Кремлі схвалили початок диверсійної діяльності проти виробників Данії після того, як зрозуміли, що їх "попередні зусилля не змогли стримати військову підтримку України Заходом", зазначила речниця данського розвідницького відомства Йозефіна Крістенсен.

Цілі Росії

"Навесні ми бачили багато планування, але дуже мало виконання таких диверсій. Та на початку літа ми побачили, що вони почали виконувати їх набагато більше. Росія зараз намагається вразити цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту. Це означає виробництво зброї", – зазначила Йозефіна Крістенсен.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 5,2 т.
У Китаї відреагували на спалах чуми в Росії
icon 5,2 т.
У Китаї відреагували на спалах чуми в Росії
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 4,1 т.
Алжир транспортує зброю для Росії над територією НАТО: спливли гучні подробиці
icon 4,1 т.
Алжир транспортує зброю для Росії над територією НАТО: спливли гучні подробиці
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 2,1 т.
У Польщі 19-річний хлопець влаштував різанину в технікумі: є постраждалі
icon 2,1 т.
У Польщі 19-річний хлопець влаштував різанину в технікумі: є постраждалі

Вона нагадала, що Кремль ще у квітні склав перелік європейських виробників безпілотників та їхніх компонентів, і визначив їх як потенційні цілі.

Виконавці з мережі

За словами Йозефіни Крістенсен, зазвичай Кремль використовує для диверсій непідготовлених виконавців, яких вербують через Telegram та інші соціальні мережі.

За даними данської розвідки, спочатку таким диверсантам-аматорам пропонують відносно "прості завдання", наприклад, спостереження або фотографування об'єктів, після чого доручення можуть перерости вже в повноцінні диверсії.

"Це може бути будь-хто, хто просто шукає швидких грошей. Якщо перша людина не досягне успіху, вони кинуть проблему іншій, і так далі, доки хтось не досягне цілі", – пояснила Йозефіна Крістенсен.

Це дуже серйозно

Раніше очільник PET Еміль Гресхольм заявив в етері датського державного мовника, що розвідка країни має "конкретні приклади спроб Росії вербувати пересічних данців у соціальних мережах та на звичайних онлайн-платформах". Цим "агентам" пропонують для початку сфотографувати компанії чи інфраструктуру Данії – щоб "цю інформацію використовувати для планування диверсійних актів".

"Це надзвичайно серйозно, якщо звичайні данці допомагають російським розвідувальним службам – навмисно чи ненавмисно", – сказав він.

Попередження виробникам

Очільник розвідувального відомства підкреслив: вербування лише частина ширших російських зусиль, спрямованих проти данських компаній, що займаються військовою підтримкою України.

Саме тому PET проінформувала окремі компанії та галузеві організації про наявну загрозу та порадила їм підсилити всі заходи безпеки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вересні біля приватного будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса виявили дрон. З цього приводу поліція перекривала вулиці та проводила розслідування на місці події.

Також у вересні російський фрегат обстріляв вертоліт Військово-повітряних сил Данії. Інцидент стався біля узбережжя неподалік від міста Гедсер – тобто у міжнародних водах.

Схожі теми
війнаВійна в УкраїніВійськова допомога УкраїніРосійська воєнна загрозаУкраїнаРосіяРосія - країна-агресорРосія (тег)Даніядиверсія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись