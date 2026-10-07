"Надзвичайно складне завдання": Мерц заявив про намір боротися за збереження правлячої коаліції в Німеччині

На фоні падіння рейтингів федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне зміцнити позиції нестабільної коаліції. Для цього він скликає зустріч із лідерами консервативного блоку (Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи) та Соціал-демократичної партії.

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Політик сподівається узгодити подальші кроки уряду й подолати розбіжності щодо низки реформ, спрямованих на пенсійну систему та довгостроковий догляд, а також зниження податку на прибуток. Комплексні зміни в пенсійній системі обговорюватимуться в парламенті в наступному році й будуть завершені до весни, передає Bloomberg.

На конференції в Берліні 7 жовтня Мерц заявив, що "пошук спільних рішень є постійним і надзвичайно складним завданням". Федеральний канцлер підкреслив, що "шукатиме шлях компромісу".

У Берліні занепокоєні успіхами "Альтернативи для Німеччини"

Підтримка політики Мерца знижується одночасно з підйомом рейтингів ультраправих у ФРН. Ця напруженість загострилася після того, як 6 жовтня правоекстремістська "Альтернатива для Німеччини" здобула більшість під час голосування за нового спікера парламенту у східній землі Саксонія-Ангальт. АдН перемогла завдяки невеликій кількості голосів, отриманих від представників інших політсил.

Соціал-демократи звинуватили ХДС/ХСС. Мерц відреагував на ситуацію та пояснив, що голосування було таємним, тож визначити конкретних перебіжчиків складно. Водночас він сказав, що будь-яка підтримка ультраправих "несумісна з цінностями ХДС".

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"Будь-хто, хто голосує за депутата від ультраправої партії на посаду голови земельного парламенту, повинен узгодити це зі своєю совістю. Будь-хто, хто голосує за АдН, грає в ігри екстремістів і руйнує довіру", – обурився канцлер.

Ситуація в Саксонії-Ангальті вразила політичний істеблішмент, викликавши занепокоєння, що так званий брандмауер, зведений для ізоляції "Альтернативи для Німеччини", руйнується.

Цей епізод також посилив тиск на Мерца, чий авторитет у Берліні зменшився, незважаючи на успіхи ХДС.

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"Я розпочну сьогоднішні переговори (7 жовтня. – Ред.) із того, що, на мою думку, домовленості, викладені в коаліційній угоді, та домовленості, яких ми досягли 1 липня на нашому останньому засіданні коаліційного комітету, залишатимуться незмінною основою для роботи коаліції. Я очікую отримати чітку й однозначну відповідь з цього питання", – сказав очільник уряду.

Як раніше писав OBOZ.UA, партія "Альтернатива для Німеччини", визнана правоекстремістською на федеральному рівні, може відійти від одного зі своїх основоположних принципів і не вимагати виходу ФРН із Європейського Союзу. Натомість АдН зосередиться на перебудові ЄС.