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"Надзвичайно складне завдання": Мерц заявив про намір боротися за збереження правлячої коаліції в Німеччині

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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"Надзвичайно складне завдання": Мерц заявив про намір боротися за збереження правлячої коаліції в Німеччині
Фрідріх Мерц хоче знайти компроміс заради подальшої роботи коаліції. Фото архівне

На фоні падіння рейтингів федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прагне зміцнити позиції нестабільної коаліції. Для цього він скликає зустріч із лідерами консервативного блоку (Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи) та Соціал-демократичної партії.

Політик сподівається узгодити подальші кроки уряду й подолати розбіжності щодо низки реформ, спрямованих на пенсійну систему та довгостроковий догляд, а також зниження податку на прибуток. Комплексні зміни в пенсійній системі обговорюватимуться в парламенті в наступному році й будуть завершені до весни, передає Bloomberg.

На конференції в Берліні 7 жовтня Мерц заявив, що "пошук спільних рішень є постійним і надзвичайно складним завданням". Федеральний канцлер підкреслив, що "шукатиме шлях компромісу".

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У Берліні занепокоєні успіхами "Альтернативи для Німеччини"

Підтримка політики Мерца знижується одночасно з підйомом рейтингів ультраправих у ФРН. Ця напруженість загострилася після того, як 6 жовтня правоекстремістська "Альтернатива для Німеччини" здобула більшість під час голосування за нового спікера парламенту у східній землі Саксонія-Ангальт. АдН перемогла завдяки невеликій кількості голосів, отриманих від представників інших політсил.

Соціал-демократи звинуватили ХДС/ХСС. Мерц відреагував на ситуацію та пояснив, що голосування було таємним, тож визначити конкретних перебіжчиків складно. Водночас він сказав, що будь-яка підтримка ультраправих "несумісна з цінностями ХДС".

"Будь-хто, хто голосує за депутата від ультраправої партії на посаду голови земельного парламенту, повинен узгодити це зі своєю совістю. Будь-хто, хто голосує за АдН, грає в ігри екстремістів і руйнує довіру", – обурився канцлер.

Ситуація в Саксонії-Ангальті вразила політичний істеблішмент, викликавши занепокоєння, що так званий брандмауер, зведений для ізоляції "Альтернативи для Німеччини", руйнується.

Цей епізод також посилив тиск на Мерца, чий авторитет у Берліні зменшився, незважаючи на успіхи ХДС.

"Я розпочну сьогоднішні переговори (7 жовтня. – Ред.) із того, що, на мою думку, домовленості, викладені в коаліційній угоді, та домовленості, яких ми досягли 1 липня на нашому останньому засіданні коаліційного комітету, залишатимуться незмінною основою для роботи коаліції. Я очікую отримати чітку й однозначну відповідь з цього питання", – сказав очільник уряду.

Як раніше писав OBOZ.UA, партія "Альтернатива для Німеччини", визнана правоекстремістською на федеральному рівні, може відійти від одного зі своїх основоположних принципів і не вимагати виходу ФРН із Європейського Союзу. Натомість АдН зосередиться на перебудові ЄС.

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