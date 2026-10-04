''Надійність і смертоносность'': у КНДР під наглядом Кім Чен Ина запустили стратегічну ракету на 1000 км у бік Японії

Північна Корея провела чергові навчання зі запуску стратегічної ракети середньої дальності. Гіперзвукова ракета, випущена зі східного регіону КНДР, пролетіла 1000 км у північно-східному напрямку та уразила умовну ціль в акваторії Японського моря.

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У Пхеньяні заявили, що навчання були спрямовані на відпрацювання вогневої потужності особового складу та оцінку оперативних можливостей стримування. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Диктатор і військове керівництво на випробуваннях

Пропагандистське інформаційне агентство Північної Кореї KNCA уточнило географічні координати місця падіння, а також опублікувало кадри запуску ракети з бортовим номером 17701922. За запуском особисто спостерігав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Разом із ним на тренувальному майданчику були присутні вищі військові чиновники – перший заступник директора управління оборонної промисловості та директор Головного ракетного управління Чан Чан Ха.

Крім того, судячи з оприлюднених фотографій, випробування відбувалися в сімейному колі. Північнокорейського диктатора супроводжували його дружина Лі Соль Чжу та дочка Чжу Е.

Перевірка як "засіб стримування"

За підсумками навчань Кім Чен Ин високо оцінив навички ракетних підрозділів і заявив, що подібні запуски мають "виключно оборонний характер", відповідаючи поточній геополітичній ситуації.

"Ми маємо невпинно й відповідально докладати зусиль, щоб постійно й неодноразово інформувати супротивників про надійність і смертоносність стратегічних наступальних засобів. Це й є форма стримування", – заявив диктатор КНДР.

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Він також підтвердив, що Пхеньян не має наміру змінювати свій курс і продовжуватиме розвивати ядерний потенціал "для захисту національних інтересів та забезпечення безпеки".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у КНДР показали місцевий завод з виробництва дронів. У цій закритій країні, ймовірно, будуть виготовляти "клони" іранських "Шахедів", як це вже робить Росія.