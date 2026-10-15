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Над Молдовою знову зафіксували російський безпілотник: чим усе завершилось

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 393
Над Молдовою знову зафіксували російський безпілотник: чим усе завершилось
Дрон, ілюстративне фото

У ніч проти 15 жовтня, під час чергової масованої повітряної атаки Росії на Україну, безпілотник залетів у повітряний простір Молдови. Приблизно за вісім хвилин він повернувся в напрямку Одеської області.

Про це повідомило видання NewsMaker із посиланням на Міністерство оборони Молдови. Апарат перетнув кордон з боку Одещини поблизу українського населеного пункту Градениці, а потім полетів у напрямку села Пуркари Штефан-Водського району.

О 01:51 дрон залишив повітряний простір Молдови, попрямувавши до українського селища Старокозаче Одеської області. Загалом він перебував над країною близько восьми хвилин.

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У Міністерстві оборони Молдови заявили, що продовжать безперервно контролювати повітряний простір і координувати свої дії з компетентними органами та закордонними партнерами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч із 10 на 11 жовтня в Новоаненському районі Молдови безпілотник упав і вибухнув у лісі поблизу села Джамена. Вибух чули також жителі села Вератик. Водночас національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину державного кордону.

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