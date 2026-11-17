У вівторок, 17 листопада, над Кишиневом помітили безпілотник, який двічі порушив повітряний простір Молдови. О 16:27 влада країни з міркувань безпеки закрила для польотів усю територію республіки.

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Про це повідомляє молдовське видання TV8. Журналісти медіа зняли літальний апарат безпосередньо над будівлею редакції, розташованої у столичному районі Стара Пошта.

За візуальними ознаками його ідентифікували як російський ударний дрон типу "Герань-2" – глибоку модифікацію іранського Shahed. Інцидент стався на тлі масованих російських атак по Україні.

Очевидці також повідомляли, що помітили безпілотник у передмісті Кишинева – селі Гратієшти, а також у різних частинах столиці.

У Міністерстві оборони Молдови уточнили, що вперше дрон порушив повітряний простір країни о 15:49. Він залетів з боку українського села Гребеники Одеської області та попрямував у бік Тирасполя. Пізніше апарат залишив територію Молдови, рухаючись у напрямку української Слов'яносербки.

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О 16:02 той самий безпілотник повторно перетнув повітряний кордон Молдови – цього разу з боку Великоплоского Одеської області. Він узяв курс на село Малаєшти Кріулянського району, а згодом його помітили в напрямку центральної частини країни.

Пізніше з'явилося повідомлення про ще один дрон. Його спостерігали в південній частині Кишинева, у напрямку сектору Ботаніка.

Головні історії дня

О 16:27 влада з міркувань безпеки закрила повітряний простір над усією Республікою Молдова. Центр повітряних операцій продовжує стежити за ситуацією. Через це авіарейси можуть затримувати або скасовувати.

Нагадаємо, 23 жовтня у селищі Киштельниця Теленештського району Молдови впав російський ударний безпілотник "Герань". Він опинився лише за 100 метрів від житлового будинку, але не вибухнув. Президентка Молдови Майя Санду поклала відповідальність за інцидент на Росію. У відповідь Міністерство закордонних справ країни оголосило про намір вислати одного зі співробітників російського посольства, надавши йому статус персони нон грата.