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На Європу чекає аномальна зима? Синоптики дали прогноз і попередили про "удар" Ель-Ніньйо

Катя ПомазанКатя Помазан
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На Європу чекає аномальна зима? Синоптики дали прогноз і попередили про "удар" Ель-Ніньйо
Якою буде зима 2026-2027 для Європи. Джерело: Pexels/Severe Weather Europe.

Сезонні моделі вказують на ймовірний дефіцит снігу в більшості європейських регіонів, зокрема на Балканах і в Центральній Європі. Водночас у деяких частинах Східної та Північно-Східної Європи наприкінці зими можливі періоди інтенсивніших опадів, а зміни полярного вихору можуть вплинути на температурний режим.

Про це йдеться в оновленому сезонному прогнозі метеорологічного ресурсу Severe Weather Europe. Фахівці проаналізували дані шести сезонних моделей, зокрема європейської ECMWF та британської UKMO.

Згідно з прогнозом, дефіцит снігопадів може охопити значну частину континенту. Найпомітніше зменшення кількості снігу очікується в окремих районах Скандинавії, на півночі Великої Британії та в західній частині Балканського регіону.

Менше снігу, ніж зазвичай, також прогнозують у Центральній, Південній і Південно-Східній Європі. Обидві основні моделі, які порівнювали в жовтневому оновленні, вказують на ймовірний дефіцит снігопадів у семи великих регіонах Європи.

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Водночас це не означає, що зима мине без снігу. У деяких частинах Східної та Північно-Східної Європи в лютому можливі періоди інтенсивніших опадів. У північніших регіонах така тенденція потенційно може зберігатися і в березні.

Одним із чинників, які можуть вплинути на погодні умови взимку 2026-2027 років, є Ель-Ніньйо – кліматичне явище, пов’язане з аномальним потеплінням поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану. Воно здатне змінювати атмосферну циркуляцію та впливати на розподіл опадів і температур у різних частинах світу.

Наведеними в аналізі, у деяких південних і центральних районах США це явище може сприяти збільшенню кількості опадів і штормової активності. Якщо температури будуть достатньо низькими, частина опадів випадатиме у вигляді снігу.

На Європу чекає аномальна зима? Синоптики дали прогноз і попередили про ''удар'' Ель-Ніньйо

Картографічна модель прогнозу снігопадів у Європі на зиму. Джерело: Severe Weather Europe.

У США снігопади вище середніх показників прогнозують, зокрема, в долині річки Огайо, центральній частині Середнього Заходу, Техасі та південних районах Великих рівнин. Натомість на півночі США, півдні Канади та більшій частині Європи очікується менше опадів, ніж зазвичай.

Грудень може виявитися відносно малосніжним, а виразніший сигнал щодо збільшення опадів у деяких регіонах США простежується в другій половині зими. Однак сезонні моделі не гарантують, що погодні явища розвиватимуться саме за таким сценарієм.

Прогнози для Альп і європейських гірськолижних курортів залишаються неоднозначними. Шість сезонних моделей не дають єдиного результату, частина передбачає більше опадів, тоді як інші вказують на можливий дефіцит снігу.

Усереднений прогноз свідчить, що у Східних Альпах кількість снігу може бути близькою до кліматичної норми, а в західній частині регіону – дещо нижчою. Водночас надійність таких довгострокових оцінок залишається низькою.

На Європу чекає аномальна зима? Синоптики дали прогноз і попередили про ''удар'' Ель-Ніньйо

Мапа погодних аномалій для території США, де прогнозується збільшення кількості опадів і снігопадів (позначено синім кольором) у центральних та південних регіонах, зокрема в долині Огайо і на півдні Великих рівнин. Джерело: Severe Weather Europe.

Окремим чинником, здатним змінити погодний сценарій у другій половині зими, є полярний вихор. Якщо він зазнає суттєвих порушень, це може відкрити шлях холодним повітряним масам до частини Європи та спричинити похолодання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що цього року, за прогнозами метеорологів, зима в Україні буде теплою. Про це свідчать всі показники, які фіксують на метеостанції "Пожижевська" в Карпатах.

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