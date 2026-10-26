На Європу чекає аномальна зима? Синоптики дали прогноз і попередили про ''удар'' Ель-Ніньйо

Сезонні моделі вказують на ймовірний дефіцит снігу в більшості європейських регіонів, зокрема на Балканах і в Центральній Європі. Водночас у деяких частинах Східної та Північно-Східної Європи наприкінці зими можливі періоди інтенсивніших опадів, а зміни полярного вихору можуть вплинути на температурний режим.

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Про це йдеться в оновленому сезонному прогнозі метеорологічного ресурсу Severe Weather Europe. Фахівці проаналізували дані шести сезонних моделей, зокрема європейської ECMWF та британської UKMO.

Згідно з прогнозом, дефіцит снігопадів може охопити значну частину континенту. Найпомітніше зменшення кількості снігу очікується в окремих районах Скандинавії, на півночі Великої Британії та в західній частині Балканського регіону.

Менше снігу, ніж зазвичай, також прогнозують у Центральній, Південній і Південно-Східній Європі. Обидві основні моделі, які порівнювали в жовтневому оновленні, вказують на ймовірний дефіцит снігопадів у семи великих регіонах Європи.

Водночас це не означає, що зима мине без снігу. У деяких частинах Східної та Північно-Східної Європи в лютому можливі періоди інтенсивніших опадів. У північніших регіонах така тенденція потенційно може зберігатися і в березні.

Одним із чинників, які можуть вплинути на погодні умови взимку 2026-2027 років, є Ель-Ніньйо – кліматичне явище, пов’язане з аномальним потеплінням поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану. Воно здатне змінювати атмосферну циркуляцію та впливати на розподіл опадів і температур у різних частинах світу.

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Наведеними в аналізі, у деяких південних і центральних районах США це явище може сприяти збільшенню кількості опадів і штормової активності. Якщо температури будуть достатньо низькими, частина опадів випадатиме у вигляді снігу.

У США снігопади вище середніх показників прогнозують, зокрема, в долині річки Огайо, центральній частині Середнього Заходу, Техасі та південних районах Великих рівнин. Натомість на півночі США, півдні Канади та більшій частині Європи очікується менше опадів, ніж зазвичай.

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Грудень може виявитися відносно малосніжним, а виразніший сигнал щодо збільшення опадів у деяких регіонах США простежується в другій половині зими. Однак сезонні моделі не гарантують, що погодні явища розвиватимуться саме за таким сценарієм.

Прогнози для Альп і європейських гірськолижних курортів залишаються неоднозначними. Шість сезонних моделей не дають єдиного результату, частина передбачає більше опадів, тоді як інші вказують на можливий дефіцит снігу.

Усереднений прогноз свідчить, що у Східних Альпах кількість снігу може бути близькою до кліматичної норми, а в західній частині регіону – дещо нижчою. Водночас надійність таких довгострокових оцінок залишається низькою.

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Окремим чинником, здатним змінити погодний сценарій у другій половині зими, є полярний вихор. Якщо він зазнає суттєвих порушень, це може відкрити шлях холодним повітряним масам до частини Європи та спричинити похолодання.

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