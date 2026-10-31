На виборах у США рекордна кількість людей проголосувала достроково: що відомо про результати

За чотири дні до проміжних виборів у США, призначених на 3 листопада 2026 року, достроково проголосували понад 48,5 млн американців. Це перевищило показник попередніх проміжних виборів 2022 року та стало новим рекордом.

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Про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, демократи випереджають республіканців на 12 відсоткових пунктів за кількістю голосів, відданих достроково. Така перевага наближається до тієї, яку Демократична партія мала напередодні перемоги Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Водночас ці показники ще не свідчать про майбутню перемогу демократів. Аналітики застерігають, що дострокова явка не дає однозначного уявлення про результати виборів: поведінка виборців змінюється, а наявна статистика не охоплює всієї картини. Крім того, загальнонаціональні тенденції не відображають ситуації в окремих штатах, де республіканці також демонструють обнадійливі для себе результати.

Керівник Виборчої лабораторії Університету Флориди Майкл Макдональд пояснив, що серед тих, хто голосує достроково, традиційно більше прихильників Демократичної партії. Натомість у день виборів активніше зазвичай приходять на дільниці республіканці. Тому демократам важливо забезпечити собі достатню перевагу заздалегідь, щоб компенсувати цю різницю.

За даними лабораторії Макдональда, у 27 штатах, де проводять дострокове голосування та фіксують партійну належність виборців, 44% голосів належать зареєстрованим демократам, а 32% – республіканцям.

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Особливо помітно активізувалися прихильники демократів в Айові, Канзасі та Небрасці. Ці штати Великих рівнин традиційно підтримують республіканців, проте цього разу там точиться несподівано напружена боротьба за місця в Сенаті США.

Водночас у Флориді, Мічигані та Техасі з'являються ознаки того, що республіканці знову активніше користуються достроковим голосуванням і надсилають бюлетені поштою.

Ще десять років тому обидві партії однаково активно використовували ці способи волевиявлення. Ситуація змінилася під час президентських виборів 2020 року, які проходили на тлі пандемії COVID-19. Тоді демократи частіше голосували поштою, щоб уникнути ризику зараження, тоді як багато республіканців воліли особисто приходити на дільниці в день виборів.

Головні історії дня

Старший радник компанії TargetSmart Том Бонієр, яка спеціалізується на аналізі даних для Демократичної партії, зазначає, що звички, сформовані під час пандемії, поступово змінюються. Дедалі більше демократів повертаються до особистого голосування безпосередньо в день виборів, тоді як республіканці частіше віддають голоси заздалегідь.

Водночас прихильники обох партій дедалі рідше голосують поштою. За словами Макдональда, у багатьох штатах зменшилася кількість запитів на отримання поштових бюлетенів.

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Конгресмен-демократ Грег Ландсман пов'язує цю тенденцію з побоюваннями щодо виборчого процесу. За його словами, люди воліють голосувати особисто, щоб бути впевненими: їхні голоси врахують.

Президент США Дональд Трамп, який звинувачує голосування поштою у своїй поразці на виборах 2020 року, пообіцяв вжити заходів для обмеження цієї практики. Однак суд заблокував його спробу зобов'язати Поштову службу США (USPS) попередньо перевіряти дійсність бюлетенів.

Тепер демократи в Конгресі перевіряють, чи не намагається USPS обійти судові рішення. У поштовій службі запевняють, що обробляють виборчу кореспонденцію у звичайному режимі, водночас закликаючи американців надсилати бюлетені завчасно.

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Найчастіше голосуванням поштою користуються люди старшого віку. У 14 штатах, де доступна відповідна статистика, на виборців віком від 65 років припадає 54% усіх надісланих поштою бюлетенів.

Виборчі штаби заохочують прихильників голосувати достроково, щоб заздалегідь заручитися їхньою підтримкою та зменшити ризик втрати голосів через негоду, стихійні лиха або інші непередбачувані обставини в день виборів.

Дані про дострокове голосування привертають увагу політичних аналітиків і спостерігачів, які шукають додаткові сигнали про перебіг перегонів поряд із соціологічними опитуваннями та прогнозами. Однак така статистика не завжди дає цілісну картину: показники в різних штатах можуть бути непослідовними й навіть суперечити один одному. До того ж достроково часто голосують виборці, які вже визначилися зі своїми політичними симпатіями, тому їхня активність не обов'язково свідчить про зміну настроїв у суспільстві.

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Яка ситуація в ключових штатах США

Bloomberg також проаналізувало ситуацію у штатах, де розгорнулася особливо напружена боротьба за місця в Сенаті та Палаті представників.

Джорджія. Позиції демократів зміцнила висока активність темношкірих виборців, обурених спробами республіканців змінити межі виборчих округів, у яких раніше переважало темношкіре населення. За оцінкою компанії L2, що аналізує виборчі дані, демократи мають 14-відсоткову перевагу за кількістю достроково відданих голосів.

Позиції демократів зміцнила висока активність темношкірих виборців, обурених спробами республіканців змінити межі виборчих округів, у яких раніше переважало темношкіре населення. За оцінкою компанії L2, що аналізує виборчі дані, демократи мають 14-відсоткову перевагу за кількістю достроково відданих голосів. Пенсильванія. На демократів припадає 65% усіх дострокових голосів, тоді як на республіканців – 25%. Це найбільший розрив на користь демократів серед усіх штатів. Їхня перевага помітна навіть у сільських округах на заході Пенсильванії, які протягом останнього десятиліття дедалі більше схилялися до підтримки республіканців.

На демократів припадає 65% усіх дострокових голосів, тоді як на республіканців – 25%. Це найбільший розрив на користь демократів серед усіх штатів. Їхня перевага помітна навіть у сільських округах на заході Пенсильванії, які протягом останнього десятиліття дедалі більше схилялися до підтримки республіканців. Флорида. Цього тижня різко зросла кількість зареєстрованих виборців-республіканців, які прийшли на дільниці достроково. У результаті республіканці випередили демократів за явкою, однак розрив залишається невеликим. Це особливо помітно з огляду на те, що в штаті зареєстровано більше прихильників Республіканської партії: чотири роки тому їхня перевага за достроковою явкою становила 6,4%, а тепер – лише 2%.

Цього тижня різко зросла кількість зареєстрованих виборців-республіканців, які прийшли на дільниці достроково. У результаті республіканці випередили демократів за явкою, однак розрив залишається невеликим. Це особливо помітно з огляду на те, що в штаті зареєстровано більше прихильників Республіканської партії: чотири роки тому їхня перевага за достроковою явкою становила 6,4%, а тепер – лише 2%. Техас. Напружена боротьба за місце в Сенаті між демократом Джеймсом Таларіко та республіканцем Кеном Пакстоном спонукала понад 6 млн виборців проголосувати достроково. Це вже 84% від загальної кількості голосів, відданих на попередніх проміжних виборах. Моделі L2 показують п'ятивідсоткову перевагу демократів, однак з урахуванням частки кожної партії серед зареєстрованих виборців республіканці демонструють кращі результати.

Напружена боротьба за місце в Сенаті між демократом Джеймсом Таларіко та республіканцем Кеном Пакстоном спонукала понад 6 млн виборців проголосувати достроково. Це вже 84% від загальної кількості голосів, відданих на попередніх проміжних виборах. Моделі L2 показують п'ятивідсоткову перевагу демократів, однак з урахуванням частки кожної партії серед зареєстрованих виборців республіканці демонструють кращі результати. Мічиган. На користь республіканців свідчать і дані про дострокове голосування на тлі боротьби за місце в Сенаті між демократом Абдулом Ель-Сеєдом і республіканцем Майком Роджерсом. Попри більшу кількість зареєстрованих виборців-демократів, за оцінками L2, достроково проголосували 30% республіканців проти 23% демократів.

На користь республіканців свідчать і дані про дострокове голосування на тлі боротьби за місце в Сенаті між демократом Абдулом Ель-Сеєдом і республіканцем Майком Роджерсом. Попри більшу кількість зареєстрованих виборців-демократів, за оцінками L2, достроково проголосували 30% республіканців проти 23% демократів. Айова, Канзас і Небраска. У цих штатах Великих рівнин демократи становлять меншість, однак боротьба за місця в Сенаті несподівано загострилася. За активністю дострокового голосування прихильники Демократичної партії майже зрівнялися з республіканцями, а в деяких випадках навіть випередили їх.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за два тижні до проміжних виборів рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа впав до рекордно низьких 31%. Водночас опитування Reuters/Ipsos засвідчило, що серед зареєстрованих виборців 47% готові підтримати демократів на виборах до Конгресу, тоді як республіканців – 35%.

Також OBOZ.UA писав, що напередодні голосування адміністрація Трампа оголосила про виплати та фінансову допомогу на загальну суму 2,35 млрд доларів. Зокрема, кошти передбачили для людей похилого віку та американців, які купують медичне страхування через державний портал. Крім того, Білий дім повідомив про виділення 150 млн доларів на фінансування ліній електропередачі на Алясці. Ці оголошення пролунали на тлі падіння рейтингу схвалення діяльності глави Білого дому.