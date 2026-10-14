На вулиці вийшли понад 160 тисяч учасників: у Франції шкільні протести підтримали студенти

У Франції у минулий вівторок на масштабні шкільні протести через нестачу вчителів, переповнені класи та руйнування шкільних будівель, вийшли також студенти країни. У маршах по всіх містах країни взяли участь понад 160 тисяч школярів, студентів та профспілкових активістів.

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У Нанті та поблизу Монпарнасу у Парижі між протестуючими та правоохоронцями спалахнули сутички, і поліція була вимушена застосувати сльозогінний газ. Проте переважна більшість демонстрацій були мирними.

Грета Тунберг разом з французькими учнями

Відома шведська кліматична активістка Грета Тунберг приєдналася до протесту французьких учнів. Це сталося біля ліцею Поля Елюара в паризькому передмісті Сен-Дені, чим 23-річна швадка одразу похизувалася у мережі.

"Молодь не залучають до розмови. Наше майбутнє вкрадено в нас, і, як ми бачимо тут, школи не отримують необхідних інвестицій", – сказала вона з цього приводу.

Своєю чергою учні зазначеного ліцею заявили, що Тунберг закликала їх "продовжувати демонстрації за будь-яких обставин".

Що кажуть влада і протестуючі

Міністерство внутрішніх справ Франції стверджує, що загалом у вівторок по всій країні на протести вийшли 161 500 осіб.

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Французька влада не приховує, що розраховує на шкільні канікули, які розпочнуться цими вихідними. Зокрема, в уряді сподіваються, що протести під час двотижневих канікул повністю вщухнуть.

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Може й так, проте через приєднання студентів до протестів у минулий вівторок були вимушені припинити роботу 90% вишів Франції. Середні школи залишаються заблокованими через ці протести (акції проходять саме поруч з будівлями освітніх закладів) вже третій тиждень поспіль.

"Вони нас не слухають, тому ми йдемо до них", – стверджує студентська профспілка університетів UE. На наступну суботу ця організація, як і інші, що приймають участь протестах, оголосили нові масштабні, загальнонаціональні збори.

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Що вимагають

У протестуючих учнів старших класів та університетів є чітко визначені вимоги до влади. А саме – вони вимагають створити ще 250 тисяч додаткових місць в університетах, провести реконструкцію будівель закладів освіти та скасувати відбір через Parcoursup (це національна французька онлайн-платформа, призначена для реєстрації та відбору абітурієнтів на перший курс вишів).

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Протести розпочалися ще у вересні через брак учителів в одній із середніх шкіл паризького передмістя Кретей. Але те, що почалося як місцева суперечка, швидко переросло в загальнонаціональний протестний рух. Невдоволення студентів переповненими класами, щурами, старіючими будівлями та нестачею персоналу стрімко поширилося по всій країні.

Що відбувається в інших країнах

У кількох європейських країнах також тривають акції учнів, студентів та освітян, невдоволених скороченням фінансування, нестачею вчителів і запланованими реформами. Причому там учасники протестів виходять на вулиці з палестинськими прапорами та комуністичною символікою.

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Так, у Бельгії демонстрації почалися у франкомовній частині країни. Учні, студенти та освітяни виступають проти скорочення фінансування освіти, збільшення навантаження на викладачів і підвищення плати за навчання у вишах.

В Австрії невдоволення студентів і університетських спільнот пов’язане з можливим скороченням фінансування вищої освіти приблизно на мільярд євро в бюджетному періоді 2028-2030 років.

А у Відні відбулася акція проти заборони носіння хіджабів у школах для дівчат віком до 14 років. У протесті взяли участь представники мусульманських громад, які виступають проти відповідних обмежень.