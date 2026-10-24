На тлі загострення відносин з Росією Британія і Франція вперше провели спільні ядерні навчання: що відомо

Велика Британія та Франція уперше провели спільні ядерні навчання. Вони відбулися на тлі загострення відносин з Росією та зростання загроз із її боку.

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Посилення співпраці двох європейських ядерних держав також зумовлене невизначеністю щодо союзницьких відносин Європи та США, котра виникла після приходу до влади американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Що відомо

Офіційний Паоиж 23 жовтня повідомив про проліт британських та французьких літаків над Середземним морем у рамках перших спільних ядерних навчань.

Домовленостей щодо посилення такої співпраці дві ядерні держави досягли у липня 2025 року. Вони стали відповіддю на зростання загроз для Євроби з боку Росії та на невизначеність з ключовим стратегічним союзником – США.

"Наявність незалежних ядерних сил не виключає координації. Наша ядерна співпраця з Великою Британією продовжує поглиблюватися: у вівторок (20 жовтня. – Ред.) увечері британські винищувачі "Typhoon" вперше взяли участь у французьких ядерних навчаннях разом із бойовими літаками "Rafale", – заявила міністр збройних сил Франції Катрін Вотрен.

Після зльоту з авіабази Сен-Діз'є на північному сході Франції французькі літаки супроводжували британські винищувачі "Typhoon" Королівських ВПС, імітуючи ядерний удар у навчаннях під назвою "Раммі", повідомило Міністерство збройних сил Франції.

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"У світі, що стає дедалі небезпечнішим, наші супротивники не повинні сумніватися: Велика Британія та Франція разом стоять на своєму забезпеченні європейської безпеки та підтримки стримування, яке допомагало зберігати мир протягом поколінь", – підкреслив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг.

У Reuters нагадали, що президент Франції Еммануель Макрон заявив у березні, що країна розширить свій ядерний арсенал, та започаткував ініціативу з проведення з європейськими партнерами спільних навчань та можливе короткострокове розгортання французьких ядерних активів на їхній території.

Головні історії дня

Франція витрачає приблизно 5,6 мільярда євро (6,04 мільярда доларів) на рік на підтримку своїх запасів із 290 одиниць зброї підводного та повітряного базування – четвертого за величиною арсеналу у світі.

Велика Британія має 225 ядерних боєголовок.

Росія та Сполучені Штати мають понад 5000 ядерних боєголовок кожна.

Як розповідав OBOZ.UA, нещодавно стало відомо, що Британія, Франція, Німеччина та Польща відпрацюють сценарій розміщення військ в Україні після війни. Масштабні навчання мають відбутися у листопаді на території Польщі.