На грецький острів Сірос запрошують волонтерів, що доглядатимуть за місцевими котами. Їм пропонують безкоштовне проживання, сніданки й оплачені комунальні послуги.

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Натомість від "кандидатів" вимагається провести на мальовничому острові щонайменше місяць та "обійняти якомога більше котів". Подробиці розкриває журнал People.

Що відомо про дивовижну "вакансію"

Некомерційна організація Syros Cats запрошує людей, що люблять тварин, пожити на острові Сірос в Егейському морі. Там їм доведеться доглядати за місцевими котами в обмін на безкоштовне проживання, сніданки та комунальні послуги.

"Програма дає волонтерам можливість відчути острівне життя, допомагаючи піклуватися про місцеву популяцію котів.Але є один нюанс: учасники повинні бути готові засукати рукави. Згідно з повідомленням на вебсайті організації, волонтери повинні працювати приблизно шість годин на день, п'ять днів на тиждень, допомагаючи з усім: від годування та прибирання до соціалізації котів та допомоги з ветеринарним доглядом. "Ми раді прийняти будь-якого любителя котів, якщо ви готові забруднити руки, бути надійними, самостійними та приходити вчасно", – пояснила організація на своєму вебсайті", – зазначено у матеріалі.

Робота для волонтерів починається щодня близько 8 години: вони годують котів, а далі – чистять лотки, миють миски для їжі та стежать, аби у тварин була чиста вода.

"Деяким котам також потрібні ліки або додаткова увага, тоді як іншим просто потрібен хтось, хто проведе з ними час, пограється або виявить трохи ласки. "Будуть хворі коти, яким потрібні обійми, коти, з якими потрібно гратися або спілкуватися", – зазначено у повідомленні організації.

Неодмінно слід повернутися й перед заходом сонця, аби допомогти погодувати тварин, дати ліки тим, кому вони потрібні, а також влаштувати тварин на ніч.

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Також обов’язки можуть включати допомогу з візитами до ветеринара, допомогу з відловом безпритульних котів для стерилізації та підтримання чистоти на території.

"А для тих, хто цікавиться, чи вважається обіймання котів частиною роботи, організація має просту інструкцію: "Обіймайте котів якомога більше!" – йдеться у публікації People.

В обмін на свої зусилля волонтери отримують окрему спальню у спільному житлі, а також сніданок та комунальні послуги. Зазвичай вони ділять кухню, ванну кімнату та спільні житлові зони з двома-трьома іншими волонтерами.

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Організація зазвичай розміщує близько чотирьох волонтерів одночасно та просить учасників залишатися щонайменше на один місяць.

Кандидати також повинні бути готові оплатити дорогу до Греції, а програма не передбачає проживання дітей або особистих домашніх тварин.

У Syros Cats пояснили, що особливо раді людям з досвідом роботи ветеринарними медсестрами або доглядали за дикими котами, хоча ця кваліфікація не є обов'язковою.

"Організація шукає зрілих, незалежних волонтерів з певним попереднім досвідом роботи, які можуть виконувати пов'язані з цим обов'язки. І хоча робота вимагає серйозної відданості, волонтери можуть використовувати свій вільний час для дослідження Сіроса, включаючи його пляжі, села та барвисту столицю Ермуполі. Для любителів тварин, які не проти ранніх ранкових прогулянок, чищення лотків та проведення багато часу з чотирилапими компаньйонами, це може бути незабутнім способом відчути Грецію, водночас змінюючи світ на краще", – зазначають у People.

Там додали, що ті, хто зацікавлений у волонтерстві, можуть знайти більше інформації про програму та її вимоги на вебсайті Syros Cats.

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