На Канари за один день прибула рекордна кількість мігрантів: що відбувається

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір на медицину для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 49 тис.грнУкраїнцям відключають мобільні номериУкраїнцям відключають мобільні номери: в операторі розповіли, хто залишиться без зв’язкуКлієнтам ПриватБанку радять замінити карткиКлієнтам ПриватБанку радять замінити картки: кому слід прийти до відділенняПитання територій України – не камінь спотикання для Путіна. Інтерв’ю з КурносовоюПитання територій України – не камінь спотикання для Путіна. Інтерв’ю з КурносовоюІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиУкраїнським пенсіонерам можуть доплачувати майже 6 тис.грн щомісяця: хто має право на надбавкуВолодимир Зеленський"Цілком справедлива відповідь": Зеленський заявив, що Україна зупинила більше 55% російської нафтопереробки. ВідеоДе дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Де дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Без камінів і радіаторів: як працює корейська система опалення ондольБез камінів і радіаторів: як працює корейська система опалення ондольОкупанти вперше показали запуск "Бандеролі" із землі: чому для України це ще небезпечнішеОкупанти вперше показали запуск "Бандеролі" із землі: чому для України це ще небезпечнішеВідключення світла в Україні. ІлюстраціяЕнергетики оголосили графік відключень на 16 листопада: де не буде світла у понеділок
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

На Канари за один день прибула рекордна кількість мігрантів: що відбувається

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
429
На Канари за один день прибула рекордна кількість мігрантів: що відбувається
Мігранти на дерев'яному рибальському човні пливуть поблизу порту Ла-Рестінга. Джерело: REUTERS/Borja Suarez

Майже 1500 мігрантів прибули до Канарських островів в Атлантичному океані в суботу, 14 листопада. Іспанська берегова охорона врятувала 1488 людей із 14 човнів. Це найбільша кількість мігрантів, яких вдалося врятувати за одну добу з 2020 року.

Про це повідомило агентство EFE з посиланням на морську рятувальну службу Іспанії. Інформацію також опублікувало агентство Reuters. За даними рятувальників, попередній рекорд зафіксували 7 листопада 2020 року, коли біля Канарських островів врятували 1461 людину.

На Канари за один день прибула рекордна кількість мігрантів: що відбувається

На Канарські острови прибули 1500 мігрантів. Джерело: Reuters

Зростання міграції

З жовтня на Канарських островах спостерігають нову хвилю прибуття мігрантів із країн Західної Африки. Збільшення кількості човнів створює додаткове навантаження на служби прийому та екстреної допомоги.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
20,4 т.
Італія дасть Україні доступ до двох військових супутників: яку умову назвали
20,4 т.
Італія дасть Україні доступ до двох військових супутників: яку умову назвали
Іван ЧерленськийІван Черленський
11,4 т.
Пекін виступає проти обговорення війни в Україні на зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним – Reuters
11,4 т.
Пекін виступає проти обговорення війни в Україні на зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним – Reuters
Даниїл БорщДаниїл Борщ
2,4 т.
Дрони атакували три торгових судна у відкритому морі біля Румунії: влада країни відреагувала
2,4 т.
Дрони атакували три торгових судна у відкритому морі біля Румунії: влада країни відреагувала

Особливо складна ситуація на невеликих і менш заселених островах архіпелагу. Саме туди прибуває значна частина людей, яких рятують у морі.

На Канари за один день прибула рекордна кількість мігрантів: що відбувається

На Канарські острови прибули 1500 мігрантів. Джерело: Reuters

Міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес у неділю, 15 листопада, мав відвідати острів Ель-Ієрро. Там він планував обговорити ситуацію зі збільшенням кількості мігрантів.

Маршрут через Атлантику

Найбільше човнів у суботу прибуло саме на Ель-Ієрро – один із найменших Канарських островів. Там висадилися пасажири 12 човнів. Ще по одному човну прибуло на Гран-Канарію та Тенерифе.

Один із човнів перевозив 240 людей. Серед них були 12 жінок і 36 дітей. Більшість урятованих мігрантів походили із Сенегалу, Гамбії та Гвінеї.

На Канари за один день прибула рекордна кількість мігрантів: що відбувається

Найбільше човнів прибуло на острів Ель-Ієрро. Джерело: Google maps

Атлантичний маршрут із Західної Африки до Канарських островів вважається одним із найнебезпечніших міграційних шляхів у світі. Щороку тисячі людей намагаються дістатися іспанської території на переповнених човнах, долаючи великі відстані, сильні течії та неспокійне море.

Восени кількість таких переправ зазвичай зростає. У цей період погодні умови на маршруті часто стають сприятливішими для морських переходів.

Водночас загальна кількість прибулих на Канарські острови мігрантів від початку року поки залишається меншою, ніж торік. За даними іспанського уряду, з 1 січня до 31 жовтня цей показник знизився на 5,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Іспанії проходять наймасовіші протести за останні 14 років.

Схожі теми
Проблема мігрантів в ЄвропіІспаніямігрантиАфрикаСенегалГамбіяПапуа Нова Гвінея
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!