На Канари за один день прибула рекордна кількість мігрантів: що відбувається

Майже 1500 мігрантів прибули до Канарських островів в Атлантичному океані в суботу, 14 листопада. Іспанська берегова охорона врятувала 1488 людей із 14 човнів. Це найбільша кількість мігрантів, яких вдалося врятувати за одну добу з 2020 року.

Відео дня

Про це повідомило агентство EFE з посиланням на морську рятувальну службу Іспанії. Інформацію також опублікувало агентство Reuters. За даними рятувальників, попередній рекорд зафіксували 7 листопада 2020 року, коли біля Канарських островів врятували 1461 людину.

Зростання міграції

З жовтня на Канарських островах спостерігають нову хвилю прибуття мігрантів із країн Західної Африки. Збільшення кількості човнів створює додаткове навантаження на служби прийому та екстреної допомоги.

Особливо складна ситуація на невеликих і менш заселених островах архіпелагу. Саме туди прибуває значна частина людей, яких рятують у морі.

Міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес у неділю, 15 листопада, мав відвідати острів Ель-Ієрро. Там він планував обговорити ситуацію зі збільшенням кількості мігрантів.

РЕКЛАМА

Маршрут через Атлантику

Найбільше човнів у суботу прибуло саме на Ель-Ієрро – один із найменших Канарських островів. Там висадилися пасажири 12 човнів. Ще по одному човну прибуло на Гран-Канарію та Тенерифе.

Один із човнів перевозив 240 людей. Серед них були 12 жінок і 36 дітей. Більшість урятованих мігрантів походили із Сенегалу, Гамбії та Гвінеї.

Головні історії дня

Атлантичний маршрут із Західної Африки до Канарських островів вважається одним із найнебезпечніших міграційних шляхів у світі. Щороку тисячі людей намагаються дістатися іспанської території на переповнених човнах, долаючи великі відстані, сильні течії та неспокійне море.

Восени кількість таких переправ зазвичай зростає. У цей період погодні умови на маршруті часто стають сприятливішими для морських переходів.

Водночас загальна кількість прибулих на Канарські острови мігрантів від початку року поки залишається меншою, ніж торік. За даними іспанського уряду, з 1 січня до 31 жовтня цей показник знизився на 5,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Іспанії проходять наймасовіші протести за останні 14 років.