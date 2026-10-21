"Минулої зими росіяни намагалися паралізувати нашу електростанцію": Сікорський закликав не применшувати загрозу з боку РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нагадав, що минулої зими росіяни намагалися дестабілізувати роботу однієї з лікарень країни. Крім того, вони хотіли паралізувати роботу однієї з теплоелектростанцій, тому не можна виключати, що РФ зробить це знову.

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Про це Сікорський сказав в інтервʼю PAP. Польська влада попереджає, що Путін готує "щось велике", але про вторгнення не йдеться, бо на це вони не здатні, зазначив міністр.

"Однак не можна виключати подальшої ескалації гібридної війни. Тому я трохи дивуюся, що пан президент применшує загрозу, про яку нам говорять союзники", – зазначив глава МЗС.

Він наголосив, що у ситуації, коли російська ракета вибухає на польській території, коли дрони РФ завдають удари за кілометр від кордону, а польські прикордонники змушені ховатися в бомбосховищах, президент повинен підтримувати зміцнення стійкості до таких загроз, у тому числі стійкості політичної системи.

"Але пам’ятаймо, що, керуючись хибними порадами, він наклав вето на SAFE – велику програму підтримки нашої оборонної промисловості", – сказав Сікорський.

Міністр нагадав, як у минулому президент скликав Ради безпеки з дріб’язкових питань, які не визначають ані майбутнє Польщі, ані, тим більше, архітектуру безпеки на континенті. Відтоді ситуація суттєво змінилася: відбувається ескалація військових дій, коли фіксується все більше безпілотників над Румунією, а також стаються обстріли румунських кораблів у територіальних водах країни.

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У Сікорського запитали, чи не варто було б звернутися до президента Навроцького з проханням використати свій вплив у Білому домі, на який він посилається.

"Безумовно, і я роблю це регулярно вже кілька місяців. Якщо він має такі зв’язки, як стверджує, і має вплив на Дональда Трампа, то настав час цим скористатися. Йдеться про те, щоб не допустити "Ялти-2" щодо України та відновити присутність американських військ у Польщі", – відповів він.

Раніше Сікорський говорив про те, що російські гібридні дії проти європейських країн набувають дедалі більшого масштабу й можуть призвести до людських жертв. НАТО має бути готовим до такого розвитку подій.

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