"Ми зробили все можливе!" У Німеччині заявили, що у них закінчуються ресурси для допомоги Україні

Німеччина більше не має можливостей для додаткового постачання Україні систем протиповітряної оборони напередодні зими. Берлін уже надав усе, що міг, і не має додаткових ресурсів, які можна було б оперативно залучити.

Відео дня

Про це заявив Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Армін Лашет, повідомляє німецьке видання Berliner Zeitung. Він також пояснив, чому Києву важливо не втратити підтримку Вашингтона.

Відповідаючи на запитання про те, яку ще допомогу Бундесвер або німецька оборонна промисловість можуть надати для підготовки української ППО до зими, політик заявив: "Ми зробили все можливе, щоб підтримати Україну. На мою думку, місця для маневру немає".

Також Лашета запитали про перспективи постачання Києву далекобійної зброї для ударів углиб Росії. Прямої відповіді він не дав, натомість згадав позицію президента США Дональда Трампа.

За словами політика, американський лідер наполегливо закликав президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах і підприємствах із виробництва дизельного пального.

"Я вважаю, що наразі нам слід робити ставку на деескалацію", – заявив німецький політик.

Лашет вважає, що погіршення відносин зі США може зашкодити Україні. Тому він наголосив на важливості збереження американської підтримки, зокрема доступу до супутникового сервісу Starlink і розвідувальних даних.

РЕКЛАМА

Водночас політик визнав, що рішення про цілі для ударів ухвалює Україна, а Німеччина не може вказувати Києву, як діяти в цьому питанні. "У цьому ми не можемо давати йому порад", – зазначив Лашет.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що через обмеження швидкості в Україні виникли проблеми з роботою військової версії Starlink. Термінали почали втрачати зв'язок, що призвело до зриву низки важливих місій Сил оборони.

Володимир Зеленський закликав американського підприємця Ілона Маска відновити повноцінну роботу Starlink, попередивши про можливі наслідки обмежень для людських життів. За словами глави держави, на швидкості близько 161 км/год зв'язок вимикається, що ускладнює роботу українських дронів-перехоплювачів.

Головні історії дня

На тлі цих проблем міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США скасувати обмеження швидкості Starlink в Україні. Він наголосив, що Берлін фінансує частину обладнання системи, а тому розраховує на її повноцінну роботу.