Позаминулого року представники прикордонної служби ФСБ Росії завершили службу в єреванському міжнародному аеропорту "Звартноц", минулого року російські прикордонники перестали нести службу на кордонах Вірменії з Іраном та Туреччиною. А вже наступного року буде загалом припинена робота російської прикордонної служби у Вірменії.

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Такий анонс, не уточнюючи точної дати, зробив прем’єр Вірменії Нікол Пашинян. І хоча за його словами Єреван повинен "зберегти дружні стосунки" з Москвою, Вірменія не повинна забувати, що вона суверенна держава.

Візьмемо відповідальність на себе

У контексті відносин Вірменії з Росією "я говорив би не про поступки, а про рішення", наголосив Пашинян.

"Ми вдячні прикордонникам РФ за те, що за цей час вони стояли на кордонах Вірменії. Але вважаю, що настав час, щоб у наступні роки відповідальність за наші кордони ми повністю взяли на себе", – сказав він.

За його словами, поточний вірменський уряд "має завдання" не завдавати шкоди відносинам з РФ, "як і вона нам".

"Інша річ, що ми – суверенні держави, наші суверенітет та незалежність важливі, як важливі і самостійність та незалежність при розробці політики", – пояснив Пашинян.

Вступ у ЄС

Як відомо, у Кремлі незадоволені нинішнім курсом Єревану на євроінтеграцію. Так чи так, вірменський прем’єр вважає за неможливе скасування закону про вступ Вірменії до Євросоюзу.

"Я вважаю за неможливе скасування цього закону з кількох причин. По-перше, закон ухвалено в рамках громадянської ініціативи, тобто не так, що це рішення, ухвалене урядом чи вузьким політичним колом. По-друге, пройшли вибори, на яких цей закон та дискусія навколо нього були присутні, і громадяни Вірменії проголосували здебільшого на користь цього закону", – сказав Пашинян.

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Відносини повинні залишитись дружніми

Одночасно він вважає, що діаметрально протилежні бажання Кремля і вірменського народу щодо Європи – "не та ситуація, де неможливо знайти рішення".

"Повторюю: у нас не було, немає і не буде бажання, наміру чи мети нашкодити Росії. Те саме ми очікуємо від Росії. Ми поважаємо її суверенітет та інтереси, але, за всієї поваги, свої суверенітет та інтереси поважаємо більше. Тому тут ми маємо знайти рішення", – наголосив Пашинян.

Він додав, що позиція Вірменії і у цій ситуації, і у будь-якому іншому випадку "залишається дружньою".

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"Ми не збираємося сперечатися з Росією, ми не маємо такого наміру. Ми просто вестимемо діалог по-дружньому, по-братськи, і цей діалог буде продовжуватися", – пообіцяв Пашинян.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку поточного тижня вірменський уряд представив проєкт нової конституції країни. За словами Пашиняна, після її ухвалення Вірменія підпише та ратифікує мирну угоду з Азербайджаном, а також зможе забезпечити тривалий мир між державами.

Ще на початку листопада стало відомо, що Вірменія планує подати заявку на вступ до ЄС. Це станеться у 2027 або 2028 році. Як заявив Пашинян, уряд уже розпочав процес, який має привести країну до остаточного рішення щодо європейської інтеграції.