"Ми щось зробимо": Трамп розглядає три сценарії розвитку війни з Іраном – Axios

Президент США Дональд Трамп розглядає три варіанти розвитку подій щодо війни з Іраном: укладання мирної угоди, відновлення бойових дій або економічний тиск. Кожен із цих сценаріїв має своїх прихильників серед оточення Трампа.

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При цьому сам очільник Білого дому стверджує, що не поспішає з рішенням. Про це зазначило видання Axios.

Три сценарії розвитку війни в Ірані

"Так чи інакше, ми щось зробимо, але поспішати нікуди. Ми покалічили їх фінансово. У них немає грошей, немає бензину, а їхній народ від цього дуже втомився... Ми ведемо з ними переговори. Все йде добре. Проблема з ними в тому... що вони намагаються нас підганяти, а самі тупцюють на місці. (З іранського боку – ред.) менше терміновості, ніж можна було б очікувати, але вони хочуть укласти угоду більше, ніж будь-коли".

Видання зазначило, що Трамп розглядає три варіанти розвитку подій щодо війни з Іраном. І кожен з цих варіантів має підтримку трьох різних таборів серед оточення президента США.

Так, віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланець Стів Віткофф закликають Трампа працювати в напрямку укладання угоди, оскільки поновлення війни може не покращити ситуацію. У виданні зауважили, що більшість країн Перської затоки підтримують цю позицію та повідомили про це американському президенту.

Другий сценарій – поновлення бойових дій. Такої думки дотримуються прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони США Піт Гегсет. Вони вважають, що Ірану не можна довіряти в укладанні угоди, не кажучи вже про її дотримання, а також – що Трамп повинен завершити справу військовим шляхом.

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Третій варіант – зберегти статус-кво "ні війни, ні угоди" та дозволити продовження кампанії економічного тиску. Такої позиції дотримуються міністр фінансів Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Реткліфф і держсекретар Марко Рубіо.

Джерело видання зазначає, що Реткліфф сказав Трампу, що тривалі економічні труднощі змусять Іран піти на більші поступки або викличуть достатню нестабільність у країні, щоб іранські громадяни повстали.

Трамп написав про падіння цін на нафту

Також Трамп написав у соцмережі Truth Social про рекордне падіння цін на нафту: "Це рекорд, тому що люди відчувають, що війни з Іраном не буде. Іран хоче досягти угоди якомога швидше. Це може статися".

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Під час спілкування з журналістами 2 листопада Венс наголосив, що вони з Трампом досить впевнені у перспективі врегулювання війни з Іраном.

"Ми досягли певного прогресу і подивимося, чи вдасться нам досягти ще більшого... Ми не встановлювали кінцевих термінів (для поновлення ударів. – Ред.). Ми хочемо переконатися, що іранці не відновлюють і не намагаються відновити свою ядерну програму".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Сполучені Штати можуть уже найближчими днями завдати ядерного удару по Ірану. Його можливою ціллю стане гора Пікекс у центральній частині країни: ізраїльська розвідка вважає, що там іранська влада відновила програму зі збагачення ядерного палива.