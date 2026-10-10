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"Ми не приймемо підпорядкування": Тайвань закликав США і Китай поважати його право на існування

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
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"Ми не приймемо підпорядкування": Тайвань закликав США і Китай поважати його право на існування
"Ми не приймемо підпорядкування": Тайвань закликав США і Китай поважати його право на існування. Джерело: Facebook/Лай Цінде

Президент Тайваню Лай Цинде привітав зусилля США та Китаю щодо зниження ризику війни шляхом діалогу. Він закликав обидві країни поважати історію Другої світової війни та право тайванського народу на існування.

Про це повідомляє Focus Taiwan. Політик наголосив, що Тайвань готовий до діалогу й співпраці, але не погодиться на підпорядкування.

"Ми вітаємо те, що Сполучені Штати та Китай керують своєю конкуренцією шляхом діалогу та зменшують ризик конфлікту та війни. Але ми також повинні зазначити, що підтримка регіональної безпеки, миру та стабільності вимагає правильного розуміння того, як розгорталася історія", – заявив Цинде.

Президент закликав поважати право Тайваню на існування

Він наголосив на неприпустимості викривлення історичних фактів про Другу світову війну та закликав поважати право тайванського народу на існування.

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"Ми відкриті до обмінів, але не приймемо підпорядкування", – сказав він.

У своєму зверненні Лай Цинде також відзначив поступ у дипломатичній діяльності Тайваню. Зокрема, він нагадав про травневу поїздку до Есватіні – єдиної африканської країни, яка підтримує офіційні відносини з Тайванем.

Візит відбувся попри спроби Пекіна перешкодити йому, оскільки Китай тиснув на три африканські держави, домагаючись закриття їхнього повітряного простору для чартерного літака тайванського президента.

Серед інших дипломатичних контактів Лай згадав червневий візит віцепрезидентки Сяо Бі-хім до Палау, ще одного партнера Тайваню, а також її виступ у вересні на Європейській конференції за свободу та демократію на острові Вентотене в Італії.

Тайбей прагне зміцнити позиції на міжнародній арені

За словами президента, Тайвань розвиває співпрацю з міжнародними партнерами в різних сферах, зокрема медицині, сільському господарстві, енергетиці, технологіях, освіті та сталому розвитку. Така взаємодія, наголосив він, допомагає відповідати на потреби інших країн і покращувати добробут їхніх громадян.

Цинде підкреслив, що гасло "Тайвань може допомогти" відображає готовність країни ділитися досвідом і ресурсами та брати на себе відповідальність у міжнародних справах.

Разом з тим Тайбей прагне розширювати міжнародні зв’язки та домагатися ширшого визнання, попри зусилля Пекіна обмежити його присутність на світовій арені.

Відносини Китаю і Тайваню

Китай неодноразово заявляв про свої претензії на Тайвань і не виключав застосування військової сили для встановлення контролю над островом, де проживають близько 23 мільйонів людей.

Останніми роками Пекін посилив військову активність поблизу Тайваню. Зокрема, китайські бойові кораблі регулярно з’являються в прилеглих водах, а армія проводить масштабні навчання.

Свою присутність у регіоні також активізувала китайська берегова охорона, яка відпрацьовує дії навколо острова та прилеглих територій.

У відповідь Тайвань нарощує оборонні витрати й закуповує мобільніше озброєння, зокрема безпілотники. Це має посилити спроможність тайванських військових протистояти значно потужнішому противнику завдяки тактиці асиметричної війни.

''Ми не приймемо підпорядкування'': Тайвань закликав США і Китай поважати його право на існування

Карта. Джерело: Google Maps

Нагадаємо, США припускають, що Китай навряд чи наважиться на військове вторгнення на Тайвань раніше 2028 року, хоча Пекін орієнтується на підготовку своєї армії до можливого силового сценарію вже у 2027-му. Водночас загроза нападу може посилитися після наступних президентських виборів на острові, якщо їхні результати не влаштують китайське керівництво.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Тайвань розпочав цьогорічні найбільші військові навчання Han Kuang. Військовослужбовці та цивільні відпрацьовуватимуть дії на випадок потенційного вторгнення Китаю.

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