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"Ми готові покрити витрати": у Литві зробили заяву щодо постійної присутності військ США на своїй території

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
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"Ми готові покрити витрати": у Литві зробили заяву щодо постійної присутності військ США на своїй території
У Литві зробили заяву про постійну присутність військ США
Джерело: Ahn Young-joon

Влада Литви підтвердила готовність взяти на себе фінансове забезпечення постійного дислокування американського контингенту. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс зазначив, що вже провів переговори з Джоном Коулом, посланцем президента Дональда Трампа в сусідній Білорусі.

Також глава уряду висловив подяку адміністрації Трампа за відправку до Литви чергової ротації, в рамках якої прибуло до 1000 американських військовослужбовців. Про це повідомляє Bloomberg.

Ротація контингенту та гарантії безпеки

За його словами, це рішення про ротацію американських військових поклало край тримісячній невизначеності щодо військової присутності Вашингтона в Балтійському регіоні та дозволило країні "почуватися в більшій безпеці" на тлі імперіалістичних амбіцій Росії.

Посилення заходів безпеки відбувається на тлі того, що наслідки повномасштабної війни в Україні дедалі частіше зачіпають східний фланг НАТО. Зокрема, винищувачі альянсу нещодавно збили російський безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви з боку Білорусі.

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Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що дрони стають "звичайною справою", а Росія поводиться дедалі безрозсудніше. При цьому Сінкевічюс уточнив, що литовська розвідка не фіксує прямого зростання ризику масштабної військової операції проти країн Балтії, проте влада діє за принципом "краще перестрахуватися".

Рекордний оборонний бюджет і ядерна парасолька НАТО

Для зміцнення власної обороноздатності Литва пішла на рекордне збільшення військових витрат. Цього року уряд виділяє на оборону 5,38% ВВП, що суттєво перевищує цільовий показник НАТО, а у 2027 році планує утримувати ці витрати на рівні не менше 5%.

Крім того, Вільнюс розглядає можливість внесення поправок до конституційних обмежень, що стосуються ядерної зброї, щоб повною мірою скористатися "ядерним парасолькою" союзників. Сінкевічюс наголосив, що цей крок не є ескалацією і призначений насамперед для забезпечення транзиту ядерної зброї членів НАТО через територію Литви.

''Ми готові покрити витрати'': у Литві зробили заяву щодо постійної присутності військ США на своїй території

Литва готова приймати американські війська

Джерело: Google Maps

Нагадаємо, Сейм Литви підтримав поправку до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Для остаточного ухвалення поправці ще доведеться пройти два голосування.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку червня стало відомо, що Литва розпочала переговори зі США щодо розміщення американської ядерної зброї на своїй території. Щоб це стало можливим, Вільнюс висловив готовність переглянути Конституцію, яка забороняла зброю масового знищення в межах кордонів країни.

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