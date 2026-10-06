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"Можливо, це серйозніше, ніж ми думали": Рубіо заявив, що Росія зобов'язана поділитися зі світом інформацією про зараження чумою

Катя Помазан
Катя Помазан
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icon 1,4 т.
"Можливо, це серйозніше, ніж ми думали": Рубіо заявив, що Росія зобов'язана поділитися зі світом інформацією про зараження чумою
Марко Рубіо вважає, що Росія має ділитися інформацією про чуму.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон поки не має достатньо інформації, щоб робити висновки про природу зараження чумою в Росії. Водночас він закликав Москву надати світові більше інформації та не виключив, що ситуація може виявитися серйознішою, ніж повідомлялося спочатку.

Про це Рубіо заявив під час спілкування з журналістами в Рейк’явіку. Трансляцію заходу оприлюднив YouTube-канал DWS News.

Наразі було б безвідповідально спекулювати щодо того, що саме стало причиною зараження і чи може йтися про навмисно змінений штам збудника. Він зазначив, що для оцінки ситуації необхідно отримати більше достовірної інформації.

"Можливо, там нічого немає. Можливо, це серйозніше, ніж ми думали. Ми не знаємо", – сказав держсекретар США.

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Рубіо підкреслив, що Сполучені Штати вже мають відповідні заходи на випадок, якщо ситуація виявиться серйознішою за попередні повідомлення. За розвитком подій стежать не лише американські, а й міжнародні структури.

Він також наголосив, що рішення щодо подальших дій ухвалюватимуть на основі інформації, яку США отримуватимуть від Росії та інших джерел.

"Ми стежимо за цим дуже уважно, щогодини", – заявив Рубіо.

Він закликав Москву бути прозорою та поділитися з міжнародною спільнотою всією доступною інформацією.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що Штати готові допомогти Росії після випадку легеневої чуми в Іркутській області. Ця заява пролунала на тлі того, що російська влада і МОЗ РФ досі не визнали факт смерті людини від цієї хвороби, озвучивши діагноз "пневмонія невідомої етіології".

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