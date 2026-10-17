Моторошна знахідка на дні озера: у США ідентифікували тіло, яке роками пролежало в діжці

У США завершилося багаторічне розслідування справи щодо людини, останки якої знайшли на дні озера Мід поблизу Лас-Вегаса у пошкодженій корозією металевій діжці. Поліція штату Невада встановила особу загиблого – ним виявився Едвард "Бадді" Лелбуріан Джексон.

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Про це пише BBC. Його тіло виявили в травні 2022 року, коли діжка опинилася на поверхні озера після того, як посуха призвела до зниження рівня води.

Тоді стало відомо, що усередині були рештки людини з вогнепальним пораненням голови. Роками особу чоловіка не могли встановити, аж поки слідчі не знайшли його родичів за допомогою аналізу ДНК.

Як повідомив Роберт Прайс, детектив відділу розслідування вбивств у Поліцейському департаменті метрополії Лас-Вегаса, немає жодних доказів того, що смерть Едварда була пов'язана з будь-якою відомою злочинною групою. Так він прокоментував припущення громадськості про можливий зв'язок із мафією.

"На цьому етапі нашого розслідування ми не маємо інформації, яка б підтверджувала ці теорії", – сказав Прайс.

За його словами, слідчі вважають, що Джексон помер після пострілу в голову у 1980-х роках. На момент смерті чоловікові, ймовірно, було 55-60 років.

Едвард "Бадді" Лелбуріан Джексон був родом з Арканзасу, але, як відомо, подорожував заходом США, часто змінюючи місце свого перебування. Раніше він жив у Каліфорнії та Юті, зазначили посадовці. Відомо, що Джексона заарештовували в Солт-Лейк-Сіті (штат Юта).

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За словами Прайса, Едвард Джексон не був відомий як "азартний гравець", і встановити місцеперебування людей, які знали його за життя, може бути складно.

Поліція продовжує працювати над встановленням особи вбивці та можливих мотивів стрілянини. Кулю, яка вбила чоловіка, досі не знайшли. У діжці не було нічого, окрім одягу, який був на загиблому.

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