Уряд Молдови запропонував Румунії поетапно відновити судноплавство річкою Прут. Реалізація цього проєкту має посилити транспортні зв’язки між цими двома країнами та Україною і, відповідно, розширити можливості вантажоперевезень і торгівлі. Ініціатива передбачає не лише розвиток річкового транспорту, а й "ефективніше управління водними ресурсами" та "розширення систем зрошення".

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Стратегічний проєкт гідротехнічного облаштування та розвитку судноплавства на Пруті Молдова представила на конференції в румунському місті Ясси. Про це повідомляє Мінінфраструктури Молдови.

Про що мова

Прут – річка в південно-східній Європі, ліва притока Дунаю у басейні Чорного моря. Бере початок з джерела на схилі української Говерли, впадає в Дунай біля села Джурджулешти у Молдові. Прут – судноплавний лише від молдовського Леово. На річці є водосховище Костешти-Стинка та ГЕС.

В молдовському відомстві наголошують, що відновлення судноплавства Прутом відкриє "нові можливості для фермерів і бізнесу", та "сприятиме зміцненню зв’язків між громадами та європейській інтеграції регіону".

У чому проєкт

На першому етапі Молдова пропонує провести спільні гідрографічні дослідження, оцінити економічний потенціал вантажоперевезень та вплив проєкту на довкілля.

Вже наступним кроком пропонується облаштування пілотної судноплавної ділянки в нижній течії Прута з прямим виходом до молдовського порту Джурджулешти та румунського Галаца.

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Це дозволить країнам відпрацювати механізми спільного фінансування та утримання фарватеру перед подальшим розширенням судноплавної інфраструктури вгору за течією.

У довгостроковій перспективі проєкт передбачає облаштування близько 500 км судноплавного шляху та його інтеграцію в майбутній річковий транспортний коридор, який з’єднає Балтійське та Чорне моря.

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Відношення Молдови та Румунії

Як повідомляв OBOZ.UA, Палата депутатів Румунії схвалила законопроєкт про об'єднання Румунії та республіки Молдова. Законодавчу ініціативу внесла до парламенту партія SOS România. Цей проєкт закону уповноважує румунський уряд невідкладно розпочати переговори про завершення процесу об'єднання з владою Кишинева.

Тема можливого об'єднання Румунії та Молдови неодноразово порушувалася на найвищому політичному рівні. Президент Румунії Нікушор Дан заявляв, що підтримує ідею возз'єднання двох держав, однак наголошував: такий крок можливий лише за наявності політичної волі з обох боків.

У свою чергу президентка Молдови Мая Санду також заявляла, що підтримала б об'єднання з Румунією на референдумі, однак визнавала, що наразі більшість громадян її країни не підтримує таку ідею. За словами глави держави, більш реалістичною метою для Кишинева залишається вступ до Європейського Союзу.