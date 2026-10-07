Молдова створює на кордоні з Україною захисні зони з укриттями від дронів

Молдова створює на прикордонних пунктах з Україною захисні зони, де у разі небезпеки зможуть укриватися співробітники прикордонної поліції, державні службовці та громадяни. Влада країни також переміщає на територію Молдови своїх прикордонників із пунктів пропуску, розташованих на українській території.

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Про це 7 жовтня повідомила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, пише NewsMaker. Вона також розповіла про стан молдовського прикордонника, який дістав поранення внаслідок падіння снаряда на пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

На КПП облаштовують захисні зони

За словами Місаїл-Нікітін, молдовська влада намагається забезпечити всі прикордонні пункти необхідними заходами захисту, особливо ті, що розташовані безпосередньо на території України.

Зокрема, зараз там облаштовують захисні зони, куди у разі небезпеки зможуть евакуюватися працівники прикордонної поліції, державні службовці та люди, які перебувають на пункті пропуску.

Через ризики, пов’язані з російськими атаками та падінням уламків і боєприпасів, молдовська влада вирішила перемістити своїх співробітників з пунктів пропуску, розташованих на українській території.

"Ми також обговорюємо виведення співробітників Республіки Молдова на територію РМ. Із двох КПП уже вивели, але виведемо й інших на спільних пунктах, розташованих на території України. Вони працюватимуть на території Молдови", – заявила міністерка.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови уточнили виданню, що йдеться про пункти пропуску "Крива" та "Паланка".

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Поранений прикордонник залишається в лікарні

Місаїл-Нікітін також розповіла про стан молдовського прикордонника, який нещодавно дістав поранення через падіння снаряда на пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

За її словами, його стан стабільний. Прикордонник залишається в лікарні, однак загрози його життю немає.

Інцидент став одним із чинників, які посилили увагу молдовської влади до безпеки персоналу та цивільних на пунктах пропуску поблизу української території.

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Захисні заходи посилюють через ризик російських атак

Пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні все частіше опиняються в зоні ризику через російські повітряні атаки по українських регіонах, зокрема поблизу південного кордону.

Тому Кишинів посилює захист власних громадян і державних службовців, які працюють на прикордонній інфраструктурі, а також людей, які перетинають кордон. Одним із ключових заходів стало створення місць для укриття безпосередньо на пунктах пропуску та переміщення молдовського персоналу з об’єктів, розташованих на території України.

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Як повідомляв OBOZ.UA:

На кордоні України та Молдови змінили порядок контролю на трьох КПП. Так, з міркувань безпеки, 12 вересня молдовські прикордонники та митники повернулися на територію своєї країни та працюватимуть на наявній інфраструктурі зі свого боку кордону. Йдеться про пункти пропуску: Джурджулешти–Рені, Бричень–Росошани та Крива–Мамалига.

5 жовтня поряд з прикордонним пунктом Паланка впав російський снаряд. Він вдарив по автобусу, що був припаркований поблизу. Постраждала людина, роботу пункту пропуску призупинили.