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МКС визнав експрезидента Філіппін придатним для участі в судовому процесі

Михайло Левакін
Михайло Левакін
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МКС визнав експрезидента Філіппін придатним для участі в судовому процесі
Родріго Дутерте буде судити МКС. Джерело: Euronews

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі визнав колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте придатним до участі в судовому процесі. Рішення МКС базується на висновку групи експертів, які встановили, що колишній очільник країни "розуміє висунуті обвинувачення".

Хоча рішення ухвалили ще 28 вересня, в МКС його оприлюднили лише тепер. Розгляд справи має розпочатися 30 листопада.

Рішення МСК

Зокрема, судді вирішили, що Дутерте "здатний ефективно користуватися правом на справедливий суд". Незалежна група експертів встановила, що він "розуміє висунуті обвинувачення та перебіг провадження", а також "може оцінювати докази й спілкуватися з адвокатами".

Судді "прийняли до уваги висновок експертів", "позиції сторін та інших учасників" процесу.

Тривалість судових засідань визначатимуть окремо, зважаючи на стан і обставини Дутерте та свідків. Суд доручив регулярно контролювати здоров’я обвинуваченого й негайно повідомляти про будь-які зміни його медичного стану.

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Рішення про придатність Дутерте до участі в процесі дає змогу перейти до розгляду справи, запланованого на 30 листопада.

У чому звинувачують

МКС визнав експрезидента Філіппін придатним для участі в судовому процесі

Родріго Дутерте. Джерело: Euronews

Дутерте, який обіймав посаду президента з 2016 по 2022 рік, був заарештований на Філіппінах у березні 2025 року та доставлений до штаб-квартири Міжнародного кримінального суду в Гаазі після тривалого розслідування МКС.

Експрезидента затримали за звинуваченням у "злочинах проти людяності", пов'язаних з так званою "війною з наркотиками", яку він вів, перебуваючи на посаді. Йому, якщо визнають винним, загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Адвокатська команда раніше намагалася домогтися закриття справи з медичних причин, стверджуючи, що серйозна втрата пам'яті позбавила його можливості засвоювати нову інформацію або достовірно згадувати минуле.

Як повідомляв OBOZ.UA, хоча Дутерте раніше називали другом російського диктатора, філіппінець несподівано засудив дії Путіна, зазначивши, що особисто він "хоча б вбивав злочинців, а не дітей".

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