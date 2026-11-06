Міністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для України

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен заявив, що затримки з передачею Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot пов’язані з відсутністю політичної волі з боку США. Європейські союзники вже виділили необхідне фінансування, але американська сторона досі не дала дозволу на постачання озброєння.

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Про це Гяккянен розповів в інтерв’ю Euronews. Глава фінського оборонного відомства також попередив про ризик нових масштабних російських атак на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Гяккянен наголосив, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони саме напередодні зимового періоду, коли Росія може посилити обстріли критичної інфраструктури.

"Наближається зима, і Росія готує масштабні атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України", – сказав міністр.

Він підкреслив, що європейські партнери вже виконали фінансові зобов’язання, тому тепер питання полягає в організації фактичної передачі ракет.

"Фінансування є, тепер потрібно, щоб ці запаси були доставлені в Україну. Але для початку поставок потрібна також політична воля з боку США", – наголосив Гяккянен.

Водночас міністр зауважив, що не знає конкретних причин, які стоять за затримкою американського погодження.

"Я не знайомий із тим, у чому полягає головна проблема, але ми знаємо, що українцям потрібні Patriot. Європейці надали для цього фінансування, і тепер усе залежить лише від політичних домовленостей", – пояснив він в інтерв’ю Euronews.

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Американське озброєння для України європейські країни та Канада закуповують у межах механізму НАТО PURL (Перелік пріоритетних потреб України). Водночас перед передачею американських систем і боєприпасів іншій державі необхідне остаточне погодження міністра оборони США.

Президент України Володимир Зеленський раніше також публічно звертав увагу на затримки. У жовтні він заявляв, що Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета, необхідний для передачі ракет до Patriot.

Додатковою проблемою залишається дефіцит цих систем у світі. Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі намагається переконати ще сім країн Альянсу передати Україні додаткові комплекси Patriot із власних запасів. Однак держави не поспішають погоджуватися без гарантій, що США поповнять їхні арсенали новими системами.

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Також на ситуацію впливають обмежені виробничі можливості американського оборонно-промислового комплексу та високий попит на ракети-перехоплювачі з боку інших країн.

Окремо Гяккянен закликав європейські держави швидше нарощувати власні оборонні можливості та продовжувати підтримку України. Європа має чітко дати зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що не залишить Україну сам на сам із війною.

"Ми маємо передати Путіну чіткі й недвозначні сигнали від Зеленського про те, що Європа буде непохитною", – заявив фінський міністр.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що державний департамент Сполучених Штатів одобрив імовірний продаж військової продукції уряду України, а саме зенітних ракет для Patriot модифікації PAC-3 Missile Segment Enhancement і пов'язаного з ними обладнання. Київ запросив 500 таких боєприпасів.