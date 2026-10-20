Мешканці Альберти відхилили пропозицію про відокремлення від Канади: що відомо про результати референдуму

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір коштів для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 10 тис. грн ($220)Росія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фотоРосія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фотоОсновні підсумки саміту ЄС: чи вистачить Європі грошей і зброї для України та чи готова вона протистояти Трампу? Інтерв’ю з ОгризкомОсновні підсумки саміту ЄС: чи вистачить Європі грошей і зброї для України та чи готова вона протистояти Трампу? Інтерв’ю з ОгризкомКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 роціКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця боюУ Тамбовській області атаковано бензиноперекачувальну станцію: піднявся дим. Фото і відеоУ Тамбовській області атаковано бензиноперекачувальну станцію: піднявся дим. Фото і відеоІлюстрація - порізаний сирСупермаркети в Україні завалило дешевим продуктом з ЄС: що відбувається на ринкуВенс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО і мусить припинити удари по російських НПЗ. ВідеоВенс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО і мусить припинити удари по російських НПЗ. ВідеоЩо додати до фаршу для котлет, щоб вони були соковитими: знадобиться лише один інгредієнтЩо додати до фаршу для котлет, щоб вони були соковитими: знадобиться лише один інгредієнтКім Чен ИнКім Чен Ин міг впасти у кому після крововиливу у мозок? Що стоїть за гучними чутками і який діагноз йому приписували

Мешканці Альберти відхилили пропозицію про відокремлення від Канади: що відомо про результати референдуму

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,3 т.
Мешканці Альберти відхилили пропозицію про відокремлення від Канади: що відомо про результати референдуму
Канада. Ілюстративне фото. Джерело: pexels

Жителі канадської провінції Альберта на голосуванні у переважній більшості підтримали збереження її нинішнього статусу у складі Канади. За попередніми результатами, за цей варіант віддали голоси понад 70% учасників.

Про це повідомляє СBC. Подібні настрої переважали й у найбільших містах провінції, зокрема в Едмонтоні та Калгарі.

Більшість мешканців не підтримала відокремлення провінції

За попередніми підсумками голосування, 76,5%, виборців висловилися за те, щоб Альберта залишалася у складі Канади. Натомість 23,5% учасники референдуму підтримали проведення обов’язкового голосування щодо незалежності провінції.

У найбільших містах регіону також переважала підтримка збереження чинного статусу Альберти. Зокрема, в Едмонтоні такий варіант обрали 84,8% виборців, тоді як 15,2% виступили за референдум про незалежність.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
9,3 т.
За два тижні до виборів рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня: що кажуть цифри
9,3 т.
За два тижні до виборів рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня: що кажуть цифри
Сергій КорсунськийСергій Корсунський
3,3 т.
Від Буша до Трампа: як американська підтримка України постійно впиралася в страх перед Росією
3,3 т.
Від Буша до Трампа: як американська підтримка України постійно впиралася в страх перед Росією
Софія ЗакревськаСофія Закревська
2,3 т.
"Прагне дестабілізувати політичний порядок у всій Європі": Мерц застеріг від недооцінки російської загрози
2,3 т.
"Прагне дестабілізувати політичний порядок у всій Європі": Мерц застеріг від недооцінки російської загрози

Мер міста Ендрю Нак зазначив, що попередні результати демонструють підтримку національної єдності та підтверджують прагнення мешканців залишатися частиною Канади.

У Калгарі, ще одному великому місті провінції, за збереження нинішнього статусу Альберти проголосував 81,1% учасників. Проведення голосування щодо незалежності підтримали решта 18,9%.

Як повідомляв OBOZ.UA, у лютому 2026 року в Альберті рух місцевих сепаратистів Stay Free Alberta розпочав кампанію зі збору підписів під петицією, яка вимагає проведення референдуму за незалежність цієї провінції. Організація планувала зібрати до 2 травня 177 тисяч підписів – тобто 10% зареєстрованих виборців провінції, що є порогом, необхідним для проведення референдуму.

Голосування відбулося на тлі неодноразових заяв президента США Дональда Трампа про те, що Канада могла б стати 51-м штатом Америки. Водночас серед учасників сепаратистської акції в місті Гай-Рівер лише кілька людей відкрито висловлювали захоплення американським лідером.

Схожі теми
Канадаголосуванняреферендум
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел