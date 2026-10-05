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Мелоні хоче зареєструвати свій голос як торгову марку: стало відомо, до чого тут ШІ

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
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Мелоні хоче зареєструвати свій голос як торгову марку: стало відомо, до чого тут ШІ
Джорджа Мелоні.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звернулася до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) із заявкою на реєстрацію свого голосу як торгової марки. Ініціатива пов’язана з ризиками використання її голосу та образу для створення дипфейків за допомогою штучного інтелекту.

До неї Мелоні додала чотирисекундний аудіозапис, на якому двічі вимовляє італійською мовою фразу "Я – Джорджа Мелоні". Про це повідомляє агентство Reuters.

Фраза "Io sono Giorgia" (Я – Джорджа) вже давно пов’язана з політичною кар’єрою італійської прем’єрки. Саме так називалася її автобіографія 2021 року. Вислів також став відомим після політичного мітингу Мелоні у 2019 році, а згодом на його основі навіть створили диско-трек.

При цьому реєстрація голосу як торгової марки сама по собі не означатиме автоматичної заборони на його використання у матеріалах, створених за допомогою ШІ. Водночас такий статус може створити додаткові юридичні підстави для захисту голосу та ускладнити його незаконне відтворення.

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Мелоні неодноразово стикалася з фейковим контентом, створеним із використанням її образу. Зокрема, в інтернеті поширювалися змінені зображення, які видавали за справжні, серед них – фейкове фото, на якому політикиня нібито була в нижній білизні.

Прем’єрка називала такі матеріали частиною кампаній із поширення неправдивої інформації та атак на людей. Вона закликала користувачів перевіряти контент перед тим, як поширювати його, адже далеко не всі люди мають можливість так само захищати себе від подібних атак.

У 2024 році Мелоні також подала цивільний позов проти чоловіка із Сардинії, якого звинуватили у створенні та публікації в мережі порнографічних дипфейків із її обличчям. Ця справа досі перебуває на розгляді італійського суду.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в центрі Рима реставрація церковної фрескинесподівано викликала політичний і суспільний резонанс. Обличчя янгола, яке раніше було узагальненим, після оновлення стало дивовижно схожим на Джорджу Мелоні, що спровокувало активні обговорення в італійських медіа та соцмережах.

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