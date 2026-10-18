Мексику накрив ураган "Труді": де оголосили штормове попередження

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ощадбанк. Ілюстраційне фотоЗ українців списуватимуть по 150 грн: клієнтам якого банку варто перевірити рахункиНаші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж РФ вдалося захопити, – Зеленський. ВідеоНаші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж РФ вдалося захопити, – Зеленський. Відео"Путін відчуває перемогу": Зеленський розповів, хто наказав обмежити доступ до Starlink и Starshield в Україні. Відео"Путін відчуває перемогу": Зеленський розповів, хто наказав обмежити доступ до Starlink и Starshield в Україні. ВідеоОльга Стефанішина, ілюстративне фото.Квартири за мільйони, Mercedes і будинок за $550 тисяч: НАБУ завершило розслідування щодо Стефанішиної"Те, що зараз відчувають українці". Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян"Те, що зараз відчувають українці". Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіянОфіційно. Київське "Динамо" звільнило головного тренераОфіційно. Київське "Динамо" звільнило головного тренера"Ми шкодуємо": у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у Литві"Ми шкодуємо": у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у ЛитвіВузькі чи широкі? Які джинси в тренді цієї осеніВузькі чи широкі? Які джинси в тренді цієї осеніРосія підступно вдарила по автівці та мікроавтобусу на Харківщині: є постраждалі. ФотоРосія підступно вдарила по автівці та мікроавтобусу на Харківщині: є постраждалі. Фото"Мир приходить тільки завдяки силі": Зеленський підбив підсумки розмови з Віткоффом і Кушнером"Мир приходить тільки завдяки силі": Зеленський підбив підсумки розмови з Віткоффом і Кушнером

Мексику накрив ураган "Труді": де оголосили штормове попередження

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 183
Мексику накрив ураган "Труді": де оголосили штормове попередження
Військовослужбовець ВМС Мексики стоїть поблизу затопленої території в Пуерто-Сан-Карлос, штат Південна Нижня Каліфорнія (Мексика). 28 вересня 2026 року. Фото ілюстративне. Джерело: Carl de Souza / AFP via Getty Images

Рано-вранці в неділю, 18 жовтня, сильні дощі й вітри в південно-західні та західно-центральні регіони Мексики приніс ураган "Труді". Він рухався паралельно тихоокеанському узбережжю на північний захід.

Його центр залишався поблизу мексиканського узбережжя, але вночі в понеділок, за прогнозами синоптиків, він переміститься на південь від півострова Нижня Каліфорнія. "До ночі прогнозується швидке ослаблення", – цитує повідомлення Національного центру ураганів США (NHC) агентство Reuters.

Шторм 2-ї категорії мав максимальну стійку швидкість вітру в 165 кілометрів на годину.

Мексиканська влада заявила, що координує свої дії з американським NHC для моніторингу просування циклону. Також вона зазначила, що пильно стежить за західним узбережжям, і закликала громадян дотримуватися рекомендацій служб цивільного захисту.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 27,2 т.
У Німеччині запевнили, що нададуть Україні ракети до Patriot, але є нюанс: пояснюємо заяву представника Бундестагу
icon 27,2 т.
У Німеччині запевнили, що нададуть Україні ракети до Patriot, але є нюанс: пояснюємо заяву представника Бундестагу
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 20,1 т.
У Литві впав невідомий дрон: винищувачі не збили
icon 20,1 т.
У Литві впав невідомий дрон: винищувачі не збили
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 11,0 т.
Суцільний хаос і руїни: що відбувається у Франції після протестів, на які вийшли більше 500 тис. людей
icon 11,0 т.
Суцільний хаос і руїни: що відбувається у Франції після протестів, на які вийшли більше 500 тис. людей

Національна метеорологічна служба Мексики попередила, що дощі, викликані "Труді", можуть "перерости у зсуви, підвищення рівня річок і струмків, розливи й повені в низинних районах".

Військово-морські сили Мексики закликали моряків та мешканців узбережжя бути надзвичайно обережними через високі хвилі, зливи й інші наслідки стихії.

Попередження про ураган було оголошене на ділянці узбережжя від Мансанільйо (штат Коліма) до Кабо-Коррієнтес (штат Халіско).

За прогнозами метеорологів, у мексиканських штатах Мічоакан, Коліма й Халіско очікується від 100 до 200 міліметрів опадів, проте в окремих районах опади можуть сягнути 300 міліметрів.

Як раніше писав OBOZ.UA, 15 жовтня у Стамбулі, Туреччина, через негоду офіційно призупиняли роботу всіх держустанов (окрім критично важливих) і навчання в усіх державних і приватних закладах освіти. Також тимчасово заборонявся рух по дорогам міста мотоциклів та інших двоколісних транспортних засобів. "Вразливій категорії" посадовців держустанов – посадовцям з інвалідністю, ветеранам, вагітним та із дітьми віком до восьми років, – було надано "короткострокову державну відпустку". Причиною цього стали сильні зливи у Туреччині, які спричинили численні випадки підтоплень.

Схожі теми
Мексикаураганпогода
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись