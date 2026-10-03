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Майже весь ЄС приєднається до угоди про трибунал для Путіна: 3 країни мовчать

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 15,9 т.
Володимир Путін
Російський диктатор Володимир Путін

Більшість країн ЄС заявили про намір приєднатися до угоди, яка передбачає створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Наразі про таке рішення не повідомили три країни – Болгарія, Угорщина та Словаччина.

Загалом до угоди планують долучитися 38 країн та Європейський Союз. Про це під час пресконференції у Люксембурзі повідомив єврокомісар з питань юстиції Майк Макграт, передає DW.

Більшість країн ЄС підтримали трибунал для Путіна

За словами Майка Макграта, створення Спеціального трибуналу за злочин агресії РФ проти України стало одним із ключових питань зустрічі. Він наголосив, що на тлі посилення російських атак на українське цивільне населення притягнення Москви до відповідальності набуває ще більшої актуальності.

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Єврокомісар підкреслив необхідність якнайшвидшого завершення роботи над Розширеною частковою угодою щодо Спецтрибуналу. За його словами, після рішення Комітету міністрів Ради Європи у травні про намір приєднатися до угоди заявили 38 країн та Європейський Союз.

"Всі держави-члени ЄС, за винятком Болгарії, Угорщини та Словаччини, повідомили Раду Європи про свій намір приєднатися до Спеціального трибуналу", – наголосив єврокомісар.

Він додав, що Єврокомісія закликає уряди всіх країн ЄС приєднатися до Розширеної угоди про створення Спецтрибуналу.

Водночас потенційні учасники хочуть заздалегідь розуміти, скільки коштуватиме робота трибуналу та які заходи безпеки передбачать для його діяльності. За словами Макграта, відповідну інформацію має надати Нідерланди, які в липні заявили про готовність прийняти Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України.

"Ми отримали підтвердження від нідерландської сторони про те, що вона співпрацює з Радою Європи з цього приводу", – сказав він.

Як писав OBOZ.UA, раніше Франція оголосила про підтримку створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та заявила про намір приєднатися до його Керівного комітету. Франція також розраховує на завершення його формування вже найближчим часом.

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