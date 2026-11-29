Майже половина громадян Польщі підтримують розірвання дипломатичних відносин із Росією через порушення російськими ракетами повітряного простору країни. За такий крок виступають 47,4% опитаних, тоді як понад чверть респондентів не підтримують відповідної ініціативи.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією SW Research на замовлення польського видання Rzeczpospolita. Дослідження відбулося на тлі нещодавніх інцидентів із російськими ракетами та безпілотником у повітряному просторі Польщі.

Скільки поляків підтримують розірвання дипломатичних відносин із Росією

Учасників опитування запитали, чи повинна Варшава припинити дипломатичні відносини з Москвою через порушення повітряного простору країни російськими ракетами.

Голоси респондентів розподілилися так:

47,4% – підтримують розірвання дипломатичних відносин;

26,8% – виступають проти;

25,8% – не визначилися з відповіддю.

Представниця SW Research Вікторія Марущак звернула увагу на те, що чоловіки частіше за жінок виступають проти припинення дипломатичних відносин із РФ – 32% та 22% відповідно.

Водночас серед респондентів віком понад 50 років відповідну ініціативу підтримують 50%. Серед поляків із доходом понад 7 тисяч злотих на місяць після сплати податків цей показник становить 55,1%.

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Що передувало опитуванню

20 листопада під час чергової російської атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили три ракети РФ. Вони впали на незабудованих територіях Люблінського та Підкарпатського воєводств.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що дії Росії могли бути навмисною провокацією. Він наголосив, що того дня на території країни відбувалися навчання держав "коаліції охочих", які готові надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.

"Це не схоже на випадковість. Схоже, ми маємо справу з навмисною провокацією", – заявив Туск.

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Вже 23 листопада повітряний простір Польщі порушив російський безпілотник, імовірно, розвідувальний.

Як Польща відреагувала на дії Росії

У відповідь на ці інциденти Варшава передала ноту протесту російському послу Георгію Міхно. Речник польського МЗС Мацей Вевюр наголосив, що дії РФ становлять загрозу не лише для громадян Польщі, а й для інших держав НАТО.

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У дипломатичній ноті польська сторона також заявила про намір посилювати власну обороноздатність спільно із союзниками та зміцнювати підтримку України.

Нагадаємо, Польща планує створити безпольотну зону вздовж кордону з Україною. Це має спростити ідентифікацію потенційних повітряних загроз та ухвалення рішень щодо їх знищення.

Як писав OBOZ.UA, 25 листопада стало відомо, що Польща звернулася до союзників по НАТО з проханням розглянути можливість збиття російських ракет над Україною. Йдеться про повітряні цілі, які прямують у бік території країн Альянсу.