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Майже 80% німців не вірять, що Путін хоче миру: результати опитування

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
402
Російський диктатор Володимир Путін
Російський диктатор Володимир Путін. Фото архівне

Більшість жителів Німеччини сумніваються, що російський диктатор Володимир Путін щиро прагне тривалого припинення вогню в Україні. Такої думки дотримуються 79% опитаних.

Водночас лише 16% німців вважають наміри Кремля щирими. Про це повідомляє ZDF Politbarometer.

Лише 16% жителів Німеччини вважають, що російський лідер справді зацікавлений у закінченні війни в Україні, серед них і прихильники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (49%). Тоді як загалом 79% німців сумніваються в мирних намірах Путіна.

Майже 80% німців не вірять, що Путін хоче миру: результати опитування

Інфографіка

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Як німці оцінюють позицію Трампа та загрозу з боку РФ

Думки респондентів розділилися й щодо позиції президента США Дональда Трампа у війні.

На боці Росії його бачать 38% опитаних, лише 1% вважає, що він підтримує Україну, а 57% не відносять американського лідера до жодної зі сторін.

Окрім того, військова підтримка України з боку Європи залишається предметом дискусій у Німеччині. Посилення допомоги Києву підтримують 30% опитаних, ще 33% виступають за збереження нинішнього рівня підтримки, тоді як 32% хочуть її скорочення.

Також німці не дійшли згоди щодо ймовірності нападу Росії на східні країни НАТО, зокрема Польщу та держави Балтії.

На такий сценарій очікують 46% респондентів, тоді як 48% не вважають його ймовірним. Серед жителів східної Німеччини такого нападу не очікують 57%, а серед західної частини країни – 46%.

Нагадаємо, у попередньому опитуванні у Німеччині 56% громадян вважають Росію сильною або дуже сильною загрозою для безпеки країни. Водночас 52% опитаних підтримують постачання зброї Україні: 38% вважають нинішні обсяги допомоги правильними, а 14% виступають за їх збільшення.

Як повідомляв OBOZ.UA, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що найближчими роками Росія може здійснити збройний напад на країни НАТО. У разі початку такої війни з перших годин у самому центрі подій опиняться німецькі збройні сили.

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